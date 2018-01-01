هذا ما قاله نجم المنتخب المحلي أيوب الكعبي عقب تأهلهم لنصف نهائي الشان ﻿

عقب انتهاء المقابلة التي جمعت المنتخب المغربي للمحليين بنظيره المنتخب الناميبي برسم ربع نهائي الشان، كشف المهاجم المتألق أيوب الكعبي نجم نهضة بركان، أن زملاءه بالمنتخب حاولوا الضغط على الضيف منذ

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عقب انتهاء المقابلة التي جمعت المنتخب المغربي للمحليين بنظيره المنتخب الناميبي برسم ربع نهائي الشان، كشف المهاجم المتألق أيوب الكعبي نجم نهضة بركان، أن زملاءه بالمنتخب حاولوا الضغط على الضيف منذ بداية المقابلة، بتعليمات من المدرب جمال السلامي.

وقال أيوب الكعبي في تصريح لوسائل الإعلام، ''حاولنا ممارسة الضغط العالي منذ البداية بتعليمات من المدرب، وتأتت لنا بعد ذلك فرصة سانحة للتسجيل أحرزنا منها هدفا''، مُضيفا: ''في الجولة الثانية، تحقق المراد كذلك ووقعنا هدفا في بدايتها''.

تجدر الإشارة، إلى أن الكعبي تمكن من تسجيل الهدف الأول في مباراة الليلة وذلك بعدما كان سجل خمسة أهداف منذ بداية المنافسة القارية، ليتوجها بهدف سادس.