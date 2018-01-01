 السلطات السعودية تفرج عن مالك قنوات ''MBC'' مقابل هذا الشرط المستحيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد.. ما فعله الخليجيات عن ايمن السرحاني بحفل له بدبي | بووز

شاهد.. ما فعله الخليجيات عن ايمن السرحاني بحفل له بدبي

شاهد المواجهة الأخيرة للمغربي حمزة لبيض في ذا فويس كيدز | بووز

شاهد المواجهة الأخيرة للمغربي حمزة لبيض في ذا فويس كيدز

ابتسام تسكت تخرج عن صمتها وتصدم شبيهتها ابتسام المومني | بووز

ابتسام تسكت تخرج عن صمتها وتصدم شبيهتها ابتسام المومني

شاهد.. من زاوية اخرى ملعب مراكش | بووز

شاهد.. من زاوية اخرى ملعب مراكش

أشرف بنشرقي يجنن وسائل الاعلام السعودية و المصرية بعد الانتقال بـ 5 مليون دولار للهلال | بووز

أشرف بنشرقي يجنن وسائل الاعلام السعودية و المصرية بعد الانتقال بـ 5 مليون دولار للهلال

المغربي منير الحمداوي يدشن عودته للملاعب أمام ايندهوفن | بووز

المغربي منير الحمداوي يدشن عودته للملاعب أمام ايندهوفن

تخصيص 4 مليون درهم لتحديث خدمات قطاع الطاقة والمعادن | بوليتيك

تخصيص 4 مليون درهم لتحديث خدمات قطاع الطاقة والمعادن

وزير الداخلية يتعرض للمساءلة بسبب موجة البرد | بوليتيك

وزير الداخلية يتعرض للمساءلة بسبب موجة البرد

وزير التعليم الجديد يصدر قرارات صارمة تجاه التلاميذ والأطر التربوية والإدارية | بوليتيك

وزير التعليم الجديد يصدر قرارات صارمة تجاه التلاميذ والأطر التربوية والإدارية

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

السلطات السعودية تفرج عن مالك قنوات ''MBC'' مقابل هذا الشرط المستحيل

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 21:13 السلطات السعودية تفرج عن مالك قنوات MBC مقابل هذا الشرط المستحيل | دولي
السلطات السعودية تفرج عن مالك قنوات ''MBC'' مقابل هذا الشرط المستحيل
أفرجت السلطات السعودية مساء يومه الجمعة عن مالك مجموعة ''ام بي سي'' وليد آل ابراهيم ومسؤولين سابقين بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفهم في عملية واسعة لمكافحة الفساد، حسبما أعلن موظفون في الشبكة

شـــوف تيفي:

أفرجت السلطات السعودية مساء يومه الجمعة عن مالك مجموعة ''ام بي سي'' وليد آل ابراهيم ومسؤولين سابقين بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفهم في عملية واسعة لمكافحة الفساد، حسبما أعلن موظفون في الشبكة التلفزيونية ومصدر مقرب من الحكومة.

وقال موظفون لوكالة فرانس برس أن وليد بن ابراهيم آل ابراهيم، وهو أخ زوجة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، أطلق سراحه من فندق ''ريتز كارلتون'' في الرياض وتوجه بعد ذلك إلى منزله حيث اجتمع بأفراد عائلته.

وتلقى الموظفون رسالة الكترونية تهنئهم بخروجه من مقر احتجازه، وتداولوا صورة له مع أفراد عائلته.

ولم يتضح ما اذا كان مالك ''ام بي سي''، إحدى اكبر شبكات المحطات التلفزيونية في العالم العربي، قد توصل إلى تسوية مع السلطات لدفع مبالغ مالية لقاء الافراج عنه، كما حدث مع موقوفين آخرين.

وكانت صحيفة ''فاينانشال تايمز'' ذكرت في مقال نشرته قبل ساعات من اطلاق سراحه أن المفاوضين طلبوا من مالك ''ام بي سي'' التخلي عن ملكيتها.

من جهته، قال مصدر مقرب من الحكومة السعودية لفرانس برس أن السلطات أطلقت ايضا سراح موقوفين آخرين بينهم مسؤولان سابقان هما خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، والامير تركي بن ناصر رئيس هيئة الارصاد السابق.

وفي الأسابيع الماضية، أطلقت السلطات سراح موقوفين آخرين بينهم الامير متعب بن عبد الله الذي كان يعتبر من المرشحين لتولي العرش، بينما لم يتضح بعد مصير متهمين آخرين في مقدمتهم رجل الاعمال الثري الأمير الوليد بن طلال.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ام بي سي افراج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تطور مثيـر .. تهديد بحذف تونس من الدول الإسلامية.. وهـاعلاش | دولي

تطور مثيـر .. تهديد بحذف تونس من الدول الإسلامية.. وهـاعلاش

ارتفاع كبير في عدد الجرائم التي لها علاقة بعملة البيتكوين | دولي

ارتفاع كبير في عدد الجرائم التي لها علاقة بعملة البيتكوين

نايضة في البرازيل.. تبادل إطلاق النار وهذه حصيلة القتلى والمصابين | دولي

نايضة في البرازيل.. تبادل إطلاق النار وهذه حصيلة القتلى والمصابين

بالصورة.. مشاركة لنيل لقب ملكة جمال إيطاليا مهددة بالقتل بسبب ابنتها الرضيعة | دولي

بالصورة.. مشاركة لنيل لقب ملكة جمال إيطاليا مهددة بالقتل بسبب ابنتها الرضيعة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس :28 يناير 2018 | الطقس
منذ 18 دقيقة

أحوال الطقس :28 يناير 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :28 يناير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :28 يناير 2018 | شوف تيفي

هكذا يستعد منظمو مهرجان الأناقة والإبداع لتظاهرة مدينة وجدة..كاستينغ تحت إشراف مصممين و فنانين | خارج البلاطو

هكذا يستعد منظمو مهرجان الأناقة والإبداع لتظاهرة مدينة وجدة..كاستينغ تحت إشراف مصممين و فنانين

بالفيديو..لقاء يجمع الويب ستار بالرباط | خارج البلاطو

بالفيديو..لقاء يجمع ''الويب ستار'' بالرباط

﻿

آخر المستجدات

شاهد.. ما فعله الخليجيات عن ايمن السرحاني بحفل له بدبي | بووز
منذ 34 دقيقة

شاهد.. ما فعله الخليجيات عن ايمن السرحاني بحفل له بدبي

شاهد المواجهة الأخيرة للمغربي حمزة لبيض في ذا فويس كيدز | بووز

شاهد المواجهة الأخيرة للمغربي حمزة لبيض في ذا فويس كيدز

ابتسام تسكت تخرج عن صمتها وتصدم شبيهتها ابتسام المومني | بووز

ابتسام تسكت تخرج عن صمتها وتصدم شبيهتها ابتسام المومني

شاهد.. من زاوية اخرى ملعب مراكش | بووز

شاهد.. من زاوية اخرى ملعب مراكش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.