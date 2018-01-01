السلطات السعودية تفرج عن مالك قنوات ''MBC'' مقابل هذا الشرط المستحيل ﻿

أفرجت السلطات السعودية مساء يومه الجمعة عن مالك مجموعة ''ام بي سي'' وليد آل ابراهيم ومسؤولين سابقين بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفهم في عملية واسعة لمكافحة الفساد، حسبما أعلن موظفون في الشبكة

شـــوف تيفي:

أفرجت السلطات السعودية مساء يومه الجمعة عن مالك مجموعة ''ام بي سي'' وليد آل ابراهيم ومسؤولين سابقين بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفهم في عملية واسعة لمكافحة الفساد، حسبما أعلن موظفون في الشبكة التلفزيونية ومصدر مقرب من الحكومة.

وقال موظفون لوكالة فرانس برس أن وليد بن ابراهيم آل ابراهيم، وهو أخ زوجة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، أطلق سراحه من فندق ''ريتز كارلتون'' في الرياض وتوجه بعد ذلك إلى منزله حيث اجتمع بأفراد عائلته.

وتلقى الموظفون رسالة الكترونية تهنئهم بخروجه من مقر احتجازه، وتداولوا صورة له مع أفراد عائلته.

ولم يتضح ما اذا كان مالك ''ام بي سي''، إحدى اكبر شبكات المحطات التلفزيونية في العالم العربي، قد توصل إلى تسوية مع السلطات لدفع مبالغ مالية لقاء الافراج عنه، كما حدث مع موقوفين آخرين.

وكانت صحيفة ''فاينانشال تايمز'' ذكرت في مقال نشرته قبل ساعات من اطلاق سراحه أن المفاوضين طلبوا من مالك ''ام بي سي'' التخلي عن ملكيتها.

من جهته، قال مصدر مقرب من الحكومة السعودية لفرانس برس أن السلطات أطلقت ايضا سراح موقوفين آخرين بينهم مسؤولان سابقان هما خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، والامير تركي بن ناصر رئيس هيئة الارصاد السابق.

وفي الأسابيع الماضية، أطلقت السلطات سراح موقوفين آخرين بينهم الامير متعب بن عبد الله الذي كان يعتبر من المرشحين لتولي العرش، بينما لم يتضح بعد مصير متهمين آخرين في مقدمتهم رجل الاعمال الثري الأمير الوليد بن طلال.