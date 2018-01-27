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بعد طلاقها.. طليقة المقرئ رياض تنشر صورا أخرى بوجه مكشوف‎

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 20:56 بعد طلاقها.. طليقة المقرئ رياض تنشر صورا أخرى بوجه مكشوف‎ | ثقافة و فنون
بعد طلاقها.. طليقة المقرئ رياض تنشر صورا أخرى بوجه مكشوف‎
عقب طلاقها من المقرئ خالد رياض الملقب بـ « البوكوص »، نشرت ''شريفة'' مطلقته على حسابها بالإنستغرام صورة جديدة، ظهرت بها بدون نقاب.

شوف تيفي

عقب طلاقها من المقرئ خالد رياض الملقب بـ « البوكوص »، نشرت ''شريفة'' مطلقته على حسابها بالإنستغرام صورة جديدة، ظهرت بها بدون نقاب.

وكتبت شريفة في تدوينتها، « دعي كل ما تحملينه .. فقط .. كوني صفية الفؤاد خفيفة المعاني و الكلمات ..أنت خير من جملة نساء صاحبتها فلا يضرنك همس باهت الألوان .... فالسيف حاف بين جنبات الريح... و البحر شارد الذهن متيم .. فأنّى لبركة طين ان تُعكر البحر .. إنٌ البحر ليستقبلها ضاحكا...لا تكترثي..فأنتِ البحر ..صافية ».

هذا وفور نشرها لصورتها، تفاعل عدد كبير من متتبعي طليقة المقرئ مع المنشور، معبرين عن إعجابهم بمضمون الصورة وبالتدوينة.

 

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ثقافة وفنون شوف تيفي مقرئ رياض شريفة

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