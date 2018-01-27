بالصورة.. مشاركة لنيل لقب ملكة جمال إيطاليا مهددة بالقتل بسبب ابنتها الرضيعة ﻿

لم تكن تتوقع أليسيا سبانولا البالغة من العمر 24 سنة أن تتلقى تهديدات بالقتل بعد مشاركتها لنيل لقب ملكة جمال إيطاليا رفقة ابنتها الرضيعة لأنّها لم تجد من يعتني بها في الوقت نفسه، وذلك الأسبوع الجاري.

شوف تيفي

لم تكن تتوقع أليسيا سبانولا البالغة من العمر 24 سنة أن تتلقى تهديدات بالقتل بعد مشاركتها لنيل لقب ملكة جمال إيطاليا رفقة ابنتها الرضيعة لأنّها لم تجد من يعتني بها في الوقت نفسه، وذلك الأسبوع الجاري.

وحسب ما كشف عنه موقع « باري ماتش » الفرنسي فإن المشاركة المذكورة قررت التباري في المسابقة الجمالية مع ابنتها الرضيعة ذات 6 أشهر، بحيث ظهرت أمام لجنة التحكيم بلباس البحر ومعها ابنتها، لتتلقى بعدها تهديدات بالقتل عبر الإنترنيت.

وأضاف المصدر ذاته، أن لجنة التحكيم اختارت المشاركة ضمن17 مشتركة أخرى للمنافسة في المرحلة الثانية من المسابقة.

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