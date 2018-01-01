فتاة مشــات عند واحد ''راقي'' باش تخرج الجن من جسدها فخط طلاسم على قضيبه لأجل مضاجعتها (تفـاصيل صادمة) ﻿

اختارت فتاة عشرينية طرق أبواب ''فقهاء'' أملا في ''بــركتهم'' للتخلص من نوبات عصبية تباغتها وعجز الطب عن علاجها، رغم صرف أسرتها أموالا باهظة في وصفات طبية لم تخفف من معاناتها. طافت مناطق مختلفة بصفرو

''شـوف تيفي''

اختارت فتاة عشرينية طرق أبواب ''فقهاء'' أملا في ''بــركتهم'' للتخلص من نوبات عصبية تباغتها وعجز الطب عن علاجها، رغم صرف أسرتها أموالا باهظة في وصفات طبية لم تخفف من معاناتها. طافت مناطق مختلفة بصفرو وفاس، بحثا عن علاج رسم لها أقاربها خارطة طريقه في تمائم و''بخور'' الفقهاء بالمدينتين.

لم تتقاعس في زيارة أي فقيه تخبر ب''فتوحاته'' في علاج الصرع وغيره، لكن حالها بقي على ما هو عليه، دون أن تيأس في بحثها المضني عن علاج مرض أرقها وأنهك جيوب عائلتها الفقيرة، دون أن تعي خطأ فادحا ارتكبته باختيار الدجل طريقا غير آمن للتخلص من داء لازمها منذ سقطت من درج منزلها في سنوات عمرها الأولى.

كل من زارتهم من دجالين سلاحهم النصب والاحتيال، أشاروا إلى الجن ساكنا في جسدها ومتلذذا به، وإخـراجه يلزم طقوسا بعضها أقرب إلى الخيال، بعضهم نصحها بزيارة ضريح علي بوسرغين بمدينتها عاصمة الكرز، طمعا في بركته وآخرون نصحوها بذبح ديكة وجدي بلون حياتها المرة، على بابه وتوزيع لحمها على ''الشرفاء''.

نفذت كل ما طلب منها دون أن تتحسن حالتها، قبل أن تنصحها زميلتها ب''فقيه''، ''كيجمد الماء فالركابي''، لم تتوان في زيارته، مجددة الأمل فيه، دون أن تدري أنه ذئب بشري يستغل ضعف زائراته من النساء ليفتك بأجسادهن دون رحمة أو التمييز بين العازبات والمحصنات منهن، ممن انطلت حيله الماكرة عليهن، حسب ما أورده موقع يومية ''الصباح'' يوم الثلاثاء.

الضحية فتاة تشع جمالا بقدها الممشوق، لم تشك في سلوك ونوايا ''الفقيه'' البادية عليه علامات الوقار في لحيته البيضاء المسدلة، الذي فتن بجمالها الأخاذ قبل شروعه في التخطيط للإيقاع بها بطرق ماكرة بينها تمديد فترة ''علاجها''، وارتيادها وكره بحي شعبي بصفرو، أملا في أن تصبح يوما فريسة بين أنيابه.

أقنعها بلزوم إقامة جلسات مطولة لإخراج الجن من جسدها البض، إذ كان في كل مرة يحاول التقرب إليها ورسم أمل جديد في العلاج، دون أن تشك في مغزى تقربه منها وملامسته يديها بطريقة استغربتها، سيما بعدما تلمس طريق إغرائها والتغرير بها بلمس أماكن حساسة من جسدها، دون أن ييأس رغم صدها له.

أمام فشل كل تلك المحاولات في إسقاطها فريسة سهلة، صارحها بصعوبة العلاج إلا بممارسة جنسية بينهما، بعد كتابة طلاسم بعضوه الجنسي، في جلسة انفرد فيها بها، محاولا بكل الطرق الإيقاع بها، قبل أن تلتمس منه تأجيل ذلك بداعي حيضها، لتطلق العنان لصرخات نبهت من بداره، لحقيقة ''فقيــه'' كاسر في جلباب الوقور.