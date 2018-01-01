مدرب توتنهام يقترب من تدريب ريال مدريد خلفا لزيدان ﻿

أفادت تقارير إخبارية إسبانية ، المقربة من فريق ريال مدريد ، أن مسؤولي النادي الملكي، دخلوا في مفاوضات مع ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي ، لتولي الإدارة الفنية للفريق الملكي

''شوف سبور''

أفادت تقارير إخبارية إسبانية ، المقربة من فريق ريال مدريد ، أن مسؤولي النادي الملكي، دخلوا في مفاوضات مع ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي ، لتولي الإدارة الفنية للفريق الملكي خلفا للفرنسى زين الدين زيدان.

وأضافت نفس التقارير، أن دخول النادي الملكي، في مفاوضات مع المدرب الإسباني، جاء بعد النتائج المخيبة للأمال بعد تضاؤل فرصه فى المنافسة على الليغا، وخروجه من كأس ملك إسبانيا، كلها أسباب جعلت مسؤولي النادي يفكرون في إقالة زيدان وفق ما أفادت به صحيفة ''إكسبريس'' البريطانية نقلا عن صحيفة ''آس'' الإسبانية.

ويذكر أن النادي الملكي يحتل حاليا المركز الرابع في الليغا بفارق 19 نقطة عن المتصدر والغريم برشلونة.