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جنوى الإيطالي يرغب في التعاقد مع نجم الرجاء الرياضي

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 19:24 جنوى الإيطالي يرغب في التعاقد مع نجم الرجاء الرياضي | سبور
جنوى الإيطالي يرغب في التعاقد مع نجم الرجاء الرياضي
كشفت تقارير إخبارية إيطالية، أن جنوى الإيطالي ، يرغب في ضم المدافع الدولي المغربي، جواد الياميق، لاعب الرجاء الرياضي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

كشفت تقارير إخبارية إيطالية، أن جنوى الإيطالي ، يرغب في ضم المدافع الدولي المغربي، جواد الياميق، لاعب الرجاء الرياضي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأكد موقع'' كالتشيو ميركاتو '' أن النادي الإيطالي،الذي يضم في صفوفه الدولي المغربي عادل تاعرابت سيعرض 1.5 مليون يورو، على مسؤولي فريق الرجاء الرياضي، في الأيام القليلة المقبلة، حيث يخوض اللاعب الرجاوي حاليا منافسات كأس إفريقيا للمحليين التي تجرى بالمغرب.

ويذكر أن جواد الياميق كان قريبا في الميركاتو الصيفي الماضي، من مغادرة الفريق الأخضر إلى الدوري الفرنسي للانتقال إلى فريق نيس الفرنسي.

 

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جواد الياميق الرجاء الرياضي جنوى الإيطالي شوف سبور

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