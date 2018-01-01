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سلامي : ممحتاجينش للحكم للمرور لنصف نهائي كأس إفريقيا للمحليين

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 19:17 سلامي : ممحتاجينش للحكم للمرور لنصف نهائي كأس إفريقيا للمحليين | سبور
سلامي : ممحتاجينش للحكم للمرور لنصف نهائي كأس إفريقيا للمحليين
ردا على سؤال مستفز من أحد الصحافيين الكاميرونيين، بخصوص تحيز الحكم المالي خلال مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين التي جمعت المنتخب المغربي أمام ناميبيا أكد جمال سلامي أن المنتخب المغربي

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ردا على سؤال مستفز من أحد الصحافيين الكاميرونيين، بخصوص تحيز الحكم المالي خلال مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين التي جمعت المنتخب المغربي أمام ناميبيا أكد جمال سلامي أن المنتخب المغربي ليس بحاجة لقرارات حكم اللقاء من أجل ضمان مقعده في المربع الذهبي.

وأكد سلامي خلال المؤتمر الصحافي، أن المنتخب المغربي كان الأفضل في المباراة وسيطر على مجرياتها منذ إنطلاقها، كما أنه لولا تسرع المهاجمين في بعض الهجمات لتمكن من إنهاء اللقاء بنتيجة ثقيلة.

وتابع قائلا : نتوفر على لاعبين بتقنيات عالية كما سيطرنا على مجريات اللقاء ولم نترك الفرصة للمنتخب الناميبي لإبراز مؤهلاته ولولا سوء الحظ في بعض الهجمات لكانت النتيجة أكثر من هدفين''.

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شوف سبور المغرب جمال سلامي المنتخب المغربي لكرة القدم

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