في تطور خطير .. المستشار ''هشام جنينة'' الوكيل القانوني للمرشح الرئاسي الفريق ''سامي عنان'' يتعرض لمحاولة اغتيال بالأسلحة البيضاء من قبل مجهولين ﻿

في تطــور خطير للأحداث المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية المثيرة للجدل ، قام مجهولون يستقلون سيارتين بدون لوحات صباح اليوم في منطقة التجمع الأول باعتراض سيارة المستشار هشام جنينة الوكيل

''شـوف تيفي''

في تطــور خطير للأحداث المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية المثيرة للجدل ، قام مجهولون يستقلون سيارتين بدون لوحات صباح اليوم في منطقة التجمع الأول باعتراض سيارة المستشار هشام جنينة الوكيل القانوني للفريق سامي عنان المرشح المستبعد لانتخابات الرئاسة أثناء توجهه إلى محكمة القضاء الإداري لتقديم الطعن على استبعاده من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي هذا السياق فالمسلحون قاموا بإنزال جنينة عنوة من سيارته واعتدوا عليه في محاولة لقتله ، لكن تصادف مرور عدد من الأهالي الذين تصدوا للمهاجمين وأجبروهم على الفرار ، وتم نقل المستشار جنينه إلى المستشفى لإنقاذه حسب إفادة أسرته ، حسب ما أوردته صحيفة ''المصريون''.

الاعتداء أكده أيضا علي طه محامي المستشار هشام جنينة ، وأنه تعرض لهجوم من قبل ثلاثة بلطجية وهو في طريقه للمحكمة لحضور جلسة الطعن علي قرار إعفائه ، حيث أصيب في وجهه وكسر في قدمه.