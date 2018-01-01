هذا ما قاله سلامي عن أداء بنشرقي وتأهل المنتخب لنصف نهائي كأس إفريقيا للمحليين ﻿

عبر جمال سلامي مدرب المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، عن سعادته بعد تأهله لمباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين على حساب منتخب ناميبيا بنتيجة هدفين دون رد.

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عبر جمال سلامي مدرب المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، عن سعادته بعد تأهله لمباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين على حساب منتخب ناميبيا بنتيجة هدفين دون رد.

وقال سلامي خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء، إن اللاعب أشرف بنشرقي قدم مستوى جيد أمام ناميبيا، إلا أنه لم يكن محظوظا في بعض اللحظات، مؤكدا أنه من بين أبرز اللاعبين داخل المجموعة ويأمل أن يكون عمليا في المباريات القادمة بحيث لا يمكن التخلي عن لاعب من حجم بنشرقي في منافسة قارية.

وأكد سلامي أن المباراة لم تكن سهلة على المنتخب المغربي، وبالتالي كان من المفروض الاستعداد لكل السيناريوهات المُحتملة، موضحا أن الخصم كان منظما بما يكفي للحد من خطورة المهاجمين سيما أن الهدفين كانا من ضربات ثابتة.