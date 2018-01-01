السعيدي رجل مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين ﻿

اختارت اللجنة التقنية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قبل قليل، صلاح الدين السعيدي لاعب فريق الوداد البيضاوي رجل مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين التي جمعت المنتخب المغربي أمام

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اختارت اللجنة التقنية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قبل قليل، صلاح الدين السعيدي لاعب فريق الوداد البيضاوي رجل مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين التي جمعت المنتخب المغربي أمام نظيره الناميبي.

وقدم السعيدي مستوى جيد خلال المباراة، بحيث تمكن من إضعاف الخطوط الهجومية للمنتخب الناميبي كما تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والخمسين، عن طريق ضربة رأسية رائعة.

وتمكن المنتخب المغربي من بلوغ المربع الذهبي بعد تغلبه على نظيره الناميبي بنتيجة هدفين دون رد بواسطة المهاجم أيوب الكعبي وصلاح الدين السعيدي.