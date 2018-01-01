 تكريما للضحايا .. هـــكذا تضامنت فرنسا مع اعتداء كابول ﻿
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تكريما للضحايا .. هـــكذا تضامنت فرنسا مع اعتداء كابول

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 18:33 تكريما للضحايا .. هـــكذا تضامنت فرنسا مع اعتداء كابول | دولي
تكريما للضحايا .. هـــكذا تضامنت فرنسا مع اعتداء كابول
أدانت حكومة باريس السبت اعتداء أوقع نحو مئة قتيل في وسط كابول تبنته حركة طالبان، فيما أعلنت السلطات الفرنسية أنه سيتم إطفاء برج إيفل عند منتصف الليل تكريما للضحايا.

''شـوف تيفي''

 أدانت حكومة باريس السبت اعتداء أوقع نحو مئة قتيل في وسط كابول تبنته حركة طالبان، فيما أعلنت السلطات الفرنسية أنه سيتم إطفاء برج إيفل عند منتصف الليل تكريما للضحايا.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن ''فرنسا تدين الاعتداء الذي وقع اليوم في وسط كابول، حيث تشير آخر حصيلة إلى سقوط نحو مئة قتيل''، لافتة إلى أن ''الاعتداء وقع بعد نحو أسبوع من الاعتداء ضد فندق انتركونتيننتال الفخم في كابول والذي أوقع العديد من الضحايا''.

وتابع بيان الخارجية الفرنسية أن ''فرنسا تقدم تعازيها إلى عائلات الضحايا وأقربائهم. وهي ستستمر في دعمها لأفغانستان من أجل محاربة آفة الإرهاب''.

وقتل 95 شخصا على الأقل وأصيب 158 بجروح في تفجير سيارة إسعاف مفخخة في وسط كابول تبنته حركة طالبان، ما زرع الرعب والدمار في أحد الأحياء الأكثر اكتظاظا في العاصمة الأفغانية.

وأعلنت رئيسة بلدية باريس آن ماري هيدالغو في تغريدة على تويتر أن ''برج إيفل سيطفأ عند منتصف الليل تكريما لضحايا الاعتداء المشين الذي ضرب قلب كابول، وأن مدينة باريس وأبناؤها يقفون إلى جانب الشعب الأفغاني الذي يواجه مرة أخرى الوحشية الإرهابية''.

 

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وعادة ما يتم إطفاء المعلمة الباريسية الشهيرة تكريما لضحايا الاعتداءات حول العالم.

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