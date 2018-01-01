المنتخب المغربي يواصل تحقيق حلمه الإفريقي و يتأهل إلى النصف النهائي على حساب ناميبيا ﻿

تمكن المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، قبل قليل، من ضمان مكانته في المربع الذهبي من منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد تغلبه على نظيره الناميبي بنتيجة هدفين دون رد.

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تمكن المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، قبل قليل، من ضمان مكانته في المربع الذهبي من منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين بعد تغلبه على نظيره الناميبي بنتيجة هدفين دون رد.

وسجل أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان حصة التسجيل خلال الدقائق الأخيرة من الجولة الأولى مستغلا هفوة دفاعية خلال تنفيذ ركلة خطأ ليرفع رصيده التهديفي إلى ستة أهداف محتلا الرتبة الأولى ليضيف صلاح الدين السعيدي الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والخمسين بعد تمريرة محكمة من أشرف بنشرقي من ضربة زاوية.

وسجلت مباراة ربع نهائي كأس إفريقيا للمحليين بين المنتخبين حضور 36 ألف متفرج بمركب محمد الخامس، خلال الجولة الثانية من اللقاء إذ لم يترددوا في مساندة الأسود وتشجيعهم على تحقيق الفوز ومواصلة نتائجهم الإيجابية.