شوفو شنو لقاو عند برازيلي شدوه بمطار محمد الخامس ﻿

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، منتصف نهار اليوم السبت، من توقيف مواطن برازيلي يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في

شوف تيفي: و.م.ع

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، منتصف نهار اليوم السبت، من توقيف مواطن برازيلي يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في مخدر الكوكايين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن حجزت لدى المشتبه به، الذي كان على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو على أساس المغادرة نحو مطار باريس، 65 كبسولة تحتوي على 525 غراما من مخدر الكوكايين.

وأضاف المصدر ذاته أنه تمت إحالة المشتبه به على قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء لإخضاعه لفحوصات طبية، وذلك بعدما تم الاشتباه في ابتلاعه لكبسولات مماثلة من مخدر الكوكايين من أجل تهريبها داخل أمعائه.

ومن المنتظر، حسب البلاغ، أن يتم تقديم المعني بالأمر أمام العدالة، فور الانتهاء من إجراءات البحث الذي تباشره فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.