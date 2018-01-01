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التحقيـق مجــددا مع وزيـر فرنسي في شبهة اغتصـاب

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 18:22 التحقيـق مجــددا مع وزيـر فرنسي في شبهة اغتصـاب | دولي
التحقيـق مجــددا مع وزيـر فرنسي في شبهة اغتصـاب
عاد القضاء الفرنسي فتح تحقيق حول اتهام بالاغتصاب يستهدف وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين بسبب وقائع حصلت في عام 2009، ينفيها الوزير بشكل قاطع.

 ''شـوف تيفي''

 

عاد القضاء الفرنسي فتح تحقيق حول اتهام بالاغتصاب يستهدف وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين بسبب وقائع حصلت في عام 2009، ينفيها الوزير بشكل قاطع.

ويلي هذا القرار رسالة جديدة رفعتها المدعية التي تتهم دارمانين بأنه اغتصبها فيما كانت تطلب المساعدة في قضية قضائية، كما أضاف هذا المصدر، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة لوموند، وفي تصريح لوكالة فرانس بريس، قال ماتياس شيشبورتيش، أحد محاميي وزير الحسابات العامة، أن هذه الاتهامات ''لا تترجم إلا رغبة في الإساءة'' و''لا تصمد لا أمام تحليل للوقائع، ولا أمام تطبيق للقانون''.

وقال المحيطون بإدوار فيليب رئيس الحكومة ''تم اللجوء من جديد إلى القضاء الذي يجب أن يتمكن من العمل باستقلالية تامة. ويحرص رئيس الوزراء على التذكير، بأن القواعد التي تحدد الانتماء إلى الحكومة معروفة، وأن درمانين لديه كامل ثقته''، وكان هذا التحقيق أغلق أولا في 2017، لأن صاحبة الشكوى لم تلب استدعاءات المحققين الذين كانوا يرغبون في الاستماع إلى أقوالها، لكن هذه السيدة التي تبلغ السادسة والأربعين من العمر، كما تقول صحيفة لو موند، أعادت اطلاق التحقيقات في يناير من خلال توجيه رسالة جديدة إلى نيابة باريس، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وذكر المصدر القضائي أن التحقيق الذي عهد به إلى الشرطة القضائية ''قد أعيد فتحه في يناير حتى يمكن الاستماع إليها، موضحا أنه تم الاستماع إليها في 25 يناير.

وفي 2009، كان جيرالد دارمانين في السابعة والعشرين من العمر. وكان الوزير الذي سئل في يناير حول ما يشاع عنه بأنه ''صياد نساء ماهر''، اعترف بأنه ''يمكن ان يتصرف بخفة''، وأن يكون ''بعث برسائل اس.ام.اس ثقيلة نوعا ما''.

هــــذا ورد أي تهمة بالاغتصاب. وأكد دارمانين في يناير لإذاعة فرانس أنفو ''بعد فترة من الوقت، أقفل هذا التحقيق الذي لم يسفر عن شيء، وبالتأكيد لأن كل ذلك غير صحيح''.

 

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