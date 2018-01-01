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عــــــاجل: ياربي السلامة.. رجل ستينــي لاح راســو من السطـح بالدار البيضاء ..وهــاعلاش

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 18:00 عــــــاجل: ياربي السلامة.. رجل ستينــي لاح راســو من السطـح بالدار البيضاء ..وهــاعلاش | حوادث و حقوق
عــــــاجل: ياربي السلامة.. رجل ستينــي لاح راســو من السطـح بالدار البيضاء ..وهــاعلاش
علمت ''شوف تيفي'' من مصادرهــــا أن رجلا ستينيا أقدم على الانتحار بعدما رمى بنفسه من سطح الطابق الخامس لمنزله بالهراويين الشطر 3 التابعة لمنطقة مديونة ، وذلك مساء يومه السبت 27 ينــايـر 2018.

''شوف تــيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرهــــا أن رجلا ستينيا أقدم على الانتحار بعدما رمى بنفسه من سطح الطابق الخامس لمنزله بالهراويين الشطر 3 التابعة لمنطقة مديونة ، وذلك مساء يومه السبت 27 ينــايـر 2018.

وأضــافت ذات المصادر أن أسباب انتحار الرجل تعود لحالته العقلية ، حيث تأكد أنه مسن وتجاوز الستينات من عمره ، ومصاب بالزهايمر، الشيء الذي عجل بوفــاته على الفور.

هـــذا وقد حضرت عناصر الدرك الملكي بعين المكان لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما التحقت الوقاية المدنية وتم نقل جثة الهالك إلى المستشفى الإقليمي بمديونة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي رجل ستيني موت انتحار الزهايمر

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