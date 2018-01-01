عــــــاجل: ياربي السلامة.. رجل ستينــي لاح راســو من السطـح بالدار البيضاء ..وهــاعلاش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرهــــا أن رجلا ستينيا أقدم على الانتحار بعدما رمى بنفسه من سطح الطابق الخامس لمنزله بالهراويين الشطر 3 التابعة لمنطقة مديونة ، وذلك مساء يومه السبت 27 ينــايـر 2018.

''شوف تــيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرهــــا أن رجلا ستينيا أقدم على الانتحار بعدما رمى بنفسه من سطح الطابق الخامس لمنزله بالهراويين الشطر 3 التابعة لمنطقة مديونة ، وذلك مساء يومه السبت 27 ينــايـر 2018.

وأضــافت ذات المصادر أن أسباب انتحار الرجل تعود لحالته العقلية ، حيث تأكد أنه مسن وتجاوز الستينات من عمره ، ومصاب بالزهايمر، الشيء الذي عجل بوفــاته على الفور.

هـــذا وقد حضرت عناصر الدرك الملكي بعين المكان لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما التحقت الوقاية المدنية وتم نقل جثة الهالك إلى المستشفى الإقليمي بمديونة.