عــــاجل: نشرة هامة للمغاربة..حضيو راسكم عواصف و ''ميني تسونامي'' فالويكاند ﻿

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، بأن زخات عاصفية هامة، مصحوبة بتساقطات مطرية، و أمواج عالية ستسجل، يومي السبت والأحد، في عدد من جهات المملكة.

شـــوف تيفي:

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، بأن زخات عاصفية هامة، مصحوبة بتساقطات مطرية، و أمواج عالية ستسجل، يومي السبت والأحد، في عدد من جهات المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن الزخات العاصفية الهامة ستسجل، ابتداء من اليوم السبت على الساعة العاشرة ليلا إلى غاية يوم غد الأحد على الساعة الثانية عشرة زوالا، بكل من وجدة وبركان والناظور والدرويش والحسيمة.

وأضاف المصدر ذاته أن تساقطات مطرية أو زخات هامة مع إمكانية تساقط حبات البرد من حين لآخر ، ستهم، يوم غد الأحد ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا وإلى غاية منتصف الليل، أقاليم ميدلت والرشيدية وتنغير وزاكورة وبولمان وفكيك.



