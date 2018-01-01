بعد الأزمة.. تطور مفاجئ في قضية رونالدو وريال مدريد ﻿

بعد الأزمة التي مر منها مؤخرا نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، كشفت صحيفة ''ماركا'' الإسبانية أن العلاقة بين اللاعب والنادي قد تغيرت كثيرا للأفضل خلال الأيام القليلة الماضية، وأن صاحب

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بعد الأزمة التي مر منها مؤخرا نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، كشفت صحيفة ''ماركا'' الإسبانية أن العلاقة بين اللاعب والنادي قد تغيرت كثيرا للأفضل خلال الأيام القليلة الماضية، وأن صاحب الـ32 عاما قد قرر التخلي عن رغباته الشخصية والوقوف إلى جانب الميرينغي.

وجاء ذلك بعد أن نشر الدون عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة عقب إقصاء فريقه من كأس الملك قال فيها “فريقنا وجماهيرنا الشجاعة، لا يزال لدينا الكثير من المعارك للفوز بها”.

وأضافت الصحيفة أن كريستيانو قد أدرك أن ريال مدريد هو المكان الأفضل له، وأنه لن يحصل على نفس القدر من النجومية في أي مكان آخر، رغم عودته إلى أحضان مانشيستر يونايتد.