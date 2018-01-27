بالصور.. حضور جماهيري قليل في ربع نهائي كأس إفريقيا للمحليين ﻿

عرفت مباراة المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، حضورا جماهيريا قليلا أمام منتخب ناميبيا برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين التي تجرى أطوارها بمركب محمد الخامس.

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عرفت مباراة المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، حضورا جماهيريا قليلا أمام منتخب ناميبيا برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين التي تجرى أطوارها بمركب محمد الخامس.

ويقدر عدد الجماهير الحاضرة في اللقاء ما بين 20 إلى 25 ألف متفرج كأبعد تقدير، علما أن آخر مباراة أمام السودان برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات سجلت اللجنة المنظمة للمنافسات حضور حوالي 45 ألف متفرج.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد خصصت نسبة معينة من التذاكر بالمجان تم توزيعها بالمقاطعات التابعة لمدينة الدار البيضاء.