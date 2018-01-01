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حصري: مال جامعة لقجع يجر لاعبين سابقين للقضاء

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 16:37 حصري: مال جامعة لقجع يجر لاعبين سابقين للقضاء | سبور
حصري: مال جامعة لقجع يجر لاعبين سابقين للقضاء
بعدما كشف يوسف روسي الدولي السابق في تصريح حصري لـ''شوف تيفي'' أنه قرر مقاضاة زميله السابق في المنتخب نور الدين النيبت ب التزوير بسبب ملف جمعية اللاعبين الدوليين السابقين، تفجرت مجموعة من المعطيات

شـــوف تيفي:

بعدما كشف يوسف روسي الدولي السابق في تصريح حصري لـ''شوف تيفي'' أنه قرر مقاضاة زميله السابق في المنتخب نور الدين النيبت ب التزوير بسبب ملف جمعية اللاعبين الدوليين السابقين، تفجرت مجموعة من المعطيات بخصوص هذه القضية.

وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' أن روسي اتهم بعض أعضاء جمعيته من اللاعبين السابقين بإستغلال اسم الجمعية واستفادتهم من منح مخصصة للجمعية من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وقالت المصادر ذاتها، إن محامية روسي قررت وضع شكاية ثانية يوم الإثنين للمطالبة بفتح تحقيق في هذا الملف.

وكان روسي قد أكد لـ''شوف تيفي'' أنه سيعقد ندوة صحفية لشرح ملابسات هذا الملف.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الروسي الزوير

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