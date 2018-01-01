البنزرتي يمنح فرصة جديدة للاعبين المغضوب عليهم من طرف عموتة ﻿

رفض مدرب الوداد الرياضي، فوزي البنزرتي، تسريح كل من شيسوم شيكاتارا ورشيد حسني وفهد أكتاو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل منحهم فرصة أخرى خلال الشطر الثاني من البطولة الاحترافية.

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

رفض مدرب الوداد الرياضي، فوزي البنزرتي، تسريح كل من شيسوم شيكاتارا ورشيد حسني وفهد أكتاو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل منحهم فرصة أخرى خلال الشطر الثاني من البطولة الاحترافية.

وكان الحسين عموتة مدرب الفريق الأحمر، قد وضع اللاعبين الثلاثة، في لائحة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب عدم اقتناعه بمستواهم التقني.

ويذكر أن فريق الوداد الرياضي ، سيدخل اليوم في معسكر تدريبي مغلق لمدة 10 أيام استعدادًا للشطر الثاني من البطولة الاحترافية، في ضواحي بوسكورة في المركز الرياضي ''ويلنس''.