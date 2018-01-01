شابة بغات تصيفط رسالة للصديقة ديالها وغلطات وصيفطاتها لصاحبها تعترف بالخيانة وهي تشنق راسها + صور ﻿

في خطوة مفاجئة، أقدمت فتاة تبلغ من العمر 17 سنة على الانتحار شنقا بسانت جون ريغبي كوليج ببريطانيا، عقب إرسالها بالخطأ رسالة لحبيبها تخبره فيها بأنها خانته وأقامت علاقة مع شاب غيره.

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في خطوة مفاجئة، أقدمت فتاة تبلغ من العمر 17 سنة على الانتحار شنقا بسانت جون ريغبي كوليج ببريطانيا، عقب إرسالها بالخطأ رسالة لحبيبها تخبره فيها بأنها خانته وأقامت علاقة مع شاب غيره.

وكشف موقع “ميرور” البريطاني، وسط هذا الأسبوع أن المراهقة وبعد إرسالها لصديقها رسالة بالخطأ بعدما كانت مقررة إرسالها لصديقتها، أقدمت الهالكة على الانتحار عقب تقديم اعتذار لصديقها قائلة « وداعاً، أرجوك سامحني، أحبك ومعرفتي أنك تكرهني تكفي ».

وبعد توصله بالرسائل المذكورة، أشعر صديق الهالكة السلطات الأمنية الذين تعرفوا على مكان تواجد الأخيرة ليعثروا عليها جثة هامدة معلقة فوق إحدى الأشجار.

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