 خطير وبالفيديو..شوفو الحكرة: بنت الفشوش ضربات بسيارتها رجل أمن خاص بمستشفى القنيطرة ﻿
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خطير وبالفيديو..شوفو الحكرة: بنت الفشوش ضربات بسيارتها رجل أمن خاص بمستشفى القنيطرة

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 16:10 خطير وبالفيديو..شوفو الحكرة: بنت الفشوش ضربات بسيارتها رجل أمن خاص بمستشفى القنيطرة | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو..شوفو الحكرة: بنت الفشوش ضربات بسيارتها رجل أمن خاص بمستشفى القنيطرة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو يوثق للحظة قيام فتاة بدهس حارس أمن خاص بواسطة سيارة خفيفة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو يوثق للحظة قيام فتاة بدهس حارس أمن خاص بواسطة سيارة خفيفة.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصول الفيديو، جرت مؤخرا، حيث حاول حارس أمن خاص بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة منع فتاة '' بنت الفشوش'' من ركن سيارتها داخل المستشفى لتقوم بدهسه وإهانته.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث وصف الجميع ما قامت به ''بنت الفشوش'' ب ''الحكرة''، مؤكدين بأن هناك أشخاصا كهذه الفتاة يصنفون أنفسهم فوق القانون ويمكن لهم الاعتداء أو إهانة أي شخص.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القنيطرة المستشفى بنت الفشوش

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