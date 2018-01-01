عاجــــل: نايضة مارشي نوار قبل مباراة المغرب وناميبيا ﻿

كشف موفد شوف تيفي بالقرب من مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء، أن السوق السوداء سيطرت على تذاكر مباراة المنتخب المغربي للمحليين ونظيره الناميبي برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا « الشان ».

شوف سبور

كشف موفد شوف تيفي بالقرب من مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء، أن السوق السوداء سيطرت على تذاكر مباراة المنتخب المغربي للمحليين ونظيره الناميبي برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا « الشان ».

وأضاف مصدرنا من عين المكان، أن ثمن تذكرة 30 درهما يتراوح ثمنها ما بين 60 و80 درهما، وذلك بالرغم من بيع تذاكر اللقاء بنقاط البيع المُعتمدة.

وفي ذات السياق، خصصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مجموعة من التذاكر المجانية التي توزعت على مجموعة من الجماعات والمقطاعات بالدارالبيضاء.

تجدر الإِشارة، إلى أن المباراة المذكورة ستجرى على الساعة الرابعة والنصف من يومه السبت.