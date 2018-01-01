 قانونيا ..هـــاعــلاش تم إطلاق سراح ''الكـوبل السياسي'' مع حفظ الملف بدون متابعة ..والقضية كانت حامضة لولا ''تنازل'' زوجة رئيس الجماعة ﻿
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قانونيا ..هـــاعــلاش تم إطلاق سراح ''الكـوبل السياسي'' مع حفظ الملف بدون متابعة ..والقضية كانت حامضة لولا ''تنازل'' زوجة رئيس الجماعة

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 14:57 قانونيا ..هـــاعــلاش تم إطلاق سراح الكـوبل السياسي مع حفظ الملف بدون متابعة ..والقضية كانت حامضة لولا تنازل زوجة رئيس الجماعة | مجتمع
قانونيا ..هـــاعــلاش تم إطلاق سراح ''الكـوبل السياسي'' مع حفظ الملف بدون متابعة ..والقضية كانت حامضة لولا ''تنازل'' زوجة رئيس الجماعة
بعدما قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية إطلاق سراح الكوبل السياسي، ما بات يعرف إعلاميا بأصغر رئيسة جماعة الطوالع ''إكرام بوعبيد'' ورئيس جماعة الفضالات ''مصطفى الملوكي'' ، وتم إسقاط

''شــوف تيفي'' م.قاسمي

بعدما قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية إطلاق سراح الكوبل السياسي، ما بات يعرف إعلاميا بأصغر رئيسة جماعة الطوالع ''إكرام بوعبيد'' ورئيس جماعة الفضالات ''مصطفى الملوكي'' ، وتم إسقاط الدعـوى على خلفية تهمة ''الخيانة الزوجية'' و''الفساد'' مع حفظ الملف بدون متابعـة.

تســاءل العديد من النشطاء والمتتبعين للفضيحة التي هزت الرأي العام الوطني خلال الأيام الأخيرة، مستغربين عن تداول ''البراءة'' و ''عدم المتابعة'' و ''حفظ الملف'' ببعض صفحات التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' ، لا سيما بعد بعض الخرجات الإعلامية لبعض ''الفهايمية'' في القضية واستعمالهم لمصطلحات ملغومة لا توضح الحقيقــة ، فبحكم أن المصطلحات قانونية وفضفاضة، قمنا باستشارة مع خبراء في القانون ومتخصصين لأجل رفع اللبس في القضية.

وفي هــذا الصدد أكــد ''الحسيني كروط'' المحامي بهيئة الرباط لــ''شوف تيفي'' أن الحفظ لا يسقط التهمة التي تم القبض على المتهمين بسببها ولأجلها وأن الفعل ثابت في حق الطرفين مادامت النيابة العامة أعطت تعليماتها لأجل الإبقاء تحت ''الحراسة النظرية'' وتم التمديد بعد التقديم الأول ، معلقا على حفظ ملف الكوبل السياسي أن ''الحفظ ليس لعدم وجود الفعل ... الحفظ لتنازل المشتكين''، مشيرا أن ''التنازل'' كان ضرورة وبدونه كانت ستكون المتابعة في حالة اعتقال .

في ذات السياق أوضــح ''منير بنسالم'' المحامي بهيئة فاس أن إخلاء سبيل ''إكرام بوعبيد'' و ''مصطفى الملوكي'' بعد تحريك المتابعة في حقهما ، مسألة سليمة قانونيا ، لأنه في حالة الخيانة الزوجية تسقط الدعوى العمومية بمحض تقديم ''التنازل'' في القضية، وهذا هو الشيء الحاضر بين يدي وكيل الملك في الملف المعروض عليه بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ، مبرزا أن النيابة العامة لا يمكنها أن تحرك الدعوى العمومية بدون موافقة الشخص المتضرر، وبتنازله النيابة العامة ترفع يدها عن القضـية ، مشددا أن هذا هو العرف القانوني الجاري به العمل في محاكم المملكة المغربية .

هــذا وكانت زوجة رئيس جماعة الفضالات التابعة لإقليم بنسليمان الذي ضبطته العناصر الأمنية بمدينة المحمدية ليلة الثلاثاء الفارط، رفقة رئيسة الجماعة القروية أولاد علي الطوالع التابعة لإقليم بن سليمان أمام إحدى الشقق بالمحمدية، هي من أشعرت المصالح الأمنية بمكان تواجدهما حيث تم إلقاء القبض عليهما .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الكوبل السياسي المحمدية المغرب الخيانة الزوجية

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