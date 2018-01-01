 خبر غير سار للجماهير الرجاوية... حسبان يستمر في رئاسة الفريق حتى نهاية الموسم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو | الاعلام المصري: المغرب الوحيد افريقيا وعربيا يملك كل مقومات النجاح لتنظيم كأس العالم | بووز

فيديو | الاعلام المصري: ''المغرب الوحيد افريقيا وعربيا يملك كل مقومات النجاح لتنظيم كأس العالم''

فيديو : المغربي أمين حاريث يتألق و يسجل الهدف الثالث له في بوندسلیگا أمام شتوتجارت من ضربة جزاء | بووز

فيديو : المغربي أمين حاريث يتألق و يسجل الهدف الثالث له في بوندسلیگا أمام شتوتجارت من ضربة جزاء

قانونيا ..هـــاعــلاش تم إطلاق سراح الكـوبل السياسي مع حفظ الملف بدون متابعة ..والقضية كانت حامضة لولا تنازل زوجة رئيس الجماعة | مجتمع

قانونيا ..هـــاعــلاش تم إطلاق سراح ''الكـوبل السياسي'' مع حفظ الملف بدون متابعة ..والقضية كانت

التجمع الوطني للأحرار يكشف معالم مقترحاته لإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

التجمع الوطني للأحرار يكشف معالم مقترحاته لإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وهذه هي التفاصيل

عـــاجل: إجلاء نحو ألف شخص من محطتي قطار بموسكو بسبب تلقي إنذار بوجود مواد متفجرة | دولي

عـــاجل: إجلاء نحو ألف شخص من محطتي قطار بموسكو بسبب تلقي إنذار بوجود مواد متفجرة

المبادلات التجارية الروسية المغربية ستتعزز أكثر فأكثر بفتح أسواق المغرب أمام لحوم البقر الروسية ومنتجاتها الملائمة | بوليتيك

المبادلات التجارية الروسية المغربية ستتعزز أكثر فأكثر بفتح أسواق المغرب أمام لحوم البقر الروسية

الاستعدادات جارية لاستقبال الملك محمد السادس بأكادير | بوليتيك

الاستعدادات جارية لاستقبال الملك محمد السادس بأكادير

انفــــراد..ها علاش تنازلات الزوجة لراجلها رئيس جماعة لفضالات بعدما حصلاتو مع أصغر رئيسة جماعة | حوادث و حقوق

انفــــراد..ها علاش تنازلات الزوجة لراجلها رئيس جماعة لفضالات بعدما حصلاتو مع أصغر رئيسة جماعة

عاجل..دفن جثث ضحايا مجزرة تطوان+صور | مجتمع

عاجل..دفن جثث ضحايا مجزرة تطوان+صور

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

خبر غير سار للجماهير الرجاوية... حسبان يستمر في رئاسة الفريق حتى نهاية الموسم

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 14:43 خبر غير سار للجماهير الرجاوية... حسبان يستمر في رئاسة الفريق حتى نهاية الموسم | سبور
خبر غير سار للجماهير الرجاوية... حسبان يستمر في رئاسة الفريق حتى نهاية الموسم
علمت ''شوف سبور'' من مصادر مطلعة، أن الاجتماع الذي عقده الرؤساء السابقون لفريق الرجاء الرياضي، مع الرئيس الحالي سعيد

 "شوف سبور" : عبدالغفور ضرار

 علمت "شوف سبور" من مصادر مطلعة، أن الاجتماع الذي عقده الرؤساء السابقون لفريق الرجاء الرياضي، مع الرئيس الحالي سعيد

حسبان، خرج بفكرة استمرار حسبان رئيسا حتى نهاية الموسم الحالي.

 وأضافت نفس المصادر، أن الاجتماع كان فرصة لتدارس وضعية الفريق الأخضر الراهنة، بعد قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي فرضت على سعيد حسبان عقد الجمع العام الاستثنائي، لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين، في أجل لا يتعدى 30 يوما، بعدما كان قد قرر حسبان رفع أشغال الجمع العام الذي عقد في 12 يناير الماضي، بسبب عدم وجود ظروف ملائمة لعقد الجمع العام و عدم وضع المرشحين ترشيحاتهم في الآجال القانونية أي قبل 20 يوما من الجمع العام.

 ويذكر أن الاجتماع عرف حضور 9 رؤساء رجاويين، من بينهم محمد بودريقة و أحمد عمور وعبد السلام حنات وامحمد أوزال وحميد الصويري، وعبد الله غلام، و تزامن هذا الاجتماع مع الوقفة الاحتجاجية المقرر إجراؤها اليوم السبت بداية من الساعة 13.00 للجماهير الرجاوية بملعب الوازيس، للمطالبة برحيل سعيد حسبان .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الرجاء الرياضي حكماء الرجاء سعيد حسبان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجــــل: نايضة مارشي نوار قبل مباراة المغرب وناميبيا | سبور

عاجــــل: نايضة مارشي نوار قبل مباراة المغرب وناميبيا

بث مباشر.. المغرب VS ناميبيا HD - ربع نهائي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين | سبور

بث مباشر.. المغرب VS ناميبيا HD - ربع نهائي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين

بث مباشر Youtube لمباراة المغرب - ناميبيا | سبور

بث مباشر Youtube لمباراة المغرب - ناميبيا

بث مباشر : المغرب - ناميبيا / ربع نهائي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين | سبور

بث مباشر : المغرب - ناميبيا / ربع نهائي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤثر..لحظة دفن جثامين ضحايا مجزرة تطوان الأم و الأخ و التوأم | بــووز
منذ 4 دقائق

فيديو جد مؤثر..لحظة دفن جثامين ضحايا مجزرة تطوان الأم و الأخ و التوأم

بالفيديو..الفنان الأمازيغي العربي إمغران لشوف تيفي ..المسيرة ديالي بديتها فالتسعينات وها علاش متشهرتش بزاف | بــووز

بالفيديو..الفنان الأمازيغي العربي إمغران لشوف تيفي ..المسيرة ديالي بديتها فالتسعينات وها علاش متشهرتش بزاف

بالفيديو.. تفاصيل توقيع اتفاقية إطار بين جهة الدار البيضاء- سطات و البنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية | مال و أعمال

بالفيديو.. تفاصيل توقيع اتفاقية إطار بين جهة الدار البيضاء- سطات و البنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية

بالفيديو..المخدرات بجميع أنواعها تقتل شباب و تلاميذ مدينة طنجة.. القرقوبي كيتباع بالعلالي فالمدارس | بــووز

بالفيديو..المخدرات بجميع أنواعها تقتل شباب و تلاميذ مدينة طنجة.. القرقوبي كيتباع بالعلالي فالمدارس

﻿

آخر المستجدات

فيديو | الاعلام المصري: المغرب الوحيد افريقيا وعربيا يملك كل مقومات النجاح لتنظيم كأس العالم | بووز
منذ 9 دقائق

فيديو | الاعلام المصري: ''المغرب الوحيد افريقيا وعربيا يملك كل مقومات النجاح لتنظيم كأس العالم''

فيديو : المغربي أمين حاريث يتألق و يسجل الهدف الثالث له في بوندسلیگا أمام شتوتجارت من ضربة جزاء | بووز

فيديو : المغربي أمين حاريث يتألق و يسجل الهدف الثالث له في بوندسلیگا أمام شتوتجارت من ضربة جزاء

قانونيا ..هـــاعــلاش تم إطلاق سراح الكـوبل السياسي مع حفظ الملف بدون متابعة ..والقضية كانت حامضة لولا تنازل زوجة رئيس الجماعة | مجتمع

قانونيا ..هـــاعــلاش تم إطلاق سراح ''الكـوبل السياسي'' مع حفظ الملف بدون متابعة ..والقضية كانت

التجمع الوطني للأحرار يكشف معالم مقترحاته لإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

التجمع الوطني للأحرار يكشف معالم مقترحاته لإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وهذه هي التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.