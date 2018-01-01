خبر غير سار للجماهير الرجاوية... حسبان يستمر في رئاسة الفريق حتى نهاية الموسم ﻿

علمت ''شوف سبور'' من مصادر مطلعة، أن الاجتماع الذي عقده الرؤساء السابقون لفريق الرجاء الرياضي، مع الرئيس الحالي سعيد

"شوف سبور" : عبدالغفور ضرار

علمت "شوف سبور" من مصادر مطلعة، أن الاجتماع الذي عقده الرؤساء السابقون لفريق الرجاء الرياضي، مع الرئيس الحالي سعيد

حسبان، خرج بفكرة استمرار حسبان رئيسا حتى نهاية الموسم الحالي.

وأضافت نفس المصادر، أن الاجتماع كان فرصة لتدارس وضعية الفريق الأخضر الراهنة، بعد قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي فرضت على سعيد حسبان عقد الجمع العام الاستثنائي، لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين، في أجل لا يتعدى 30 يوما، بعدما كان قد قرر حسبان رفع أشغال الجمع العام الذي عقد في 12 يناير الماضي، بسبب عدم وجود ظروف ملائمة لعقد الجمع العام و عدم وضع المرشحين ترشيحاتهم في الآجال القانونية أي قبل 20 يوما من الجمع العام.

ويذكر أن الاجتماع عرف حضور 9 رؤساء رجاويين، من بينهم محمد بودريقة و أحمد عمور وعبد السلام حنات وامحمد أوزال وحميد الصويري، وعبد الله غلام، و تزامن هذا الاجتماع مع الوقفة الاحتجاجية المقرر إجراؤها اليوم السبت بداية من الساعة 13.00 للجماهير الرجاوية بملعب الوازيس، للمطالبة برحيل سعيد حسبان .