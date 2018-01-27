التجمع الوطني للأحرار يكشف معالم مقترحاته لإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وهذه هي التفاصيل ﻿

يستمر حزب التجمع الوطني في تقديم معالم مقترحاته وحلوله لمجموعة من المشاكل التي تعانيها عدد من القطاعات الهامة، منها ما يخص تأهيل الجامعة والمراكز الجهوية الصحية ودعم الاستثمار والمقاولات، وذلك

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يستمر حزب التجمع الوطني في تقديم معالم مقترحاته وحلوله لمجموعة من المشاكل التي تعانيها عدد من القطاعات الهامة، منها ما يخص تأهيل الجامعة والمراكز الجهوية الصحية ودعم الاستثمار والمقاولات، وذلك من خلال محطة المؤتمر الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات.

وفي هذا الصدد أعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش عن معالم المقترحات التي تهم القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية للحزب، من خلال مؤتمر الدار البيضاء، بعد أن أعلن عن تفاصيل أخرى في مؤتمرات سابقة للحزب، والتي تهدف بالخصوص إلى تشجيع الاستثمار والمبادرة الذاتية لخلق فرص الشغل، وتحفيز الاستثمار الخاص وإعادة الثقة للمستثمرين وتشجيع المقاولات على خلق فرص الشغل للشباب، وإيجاد حلول حقيقية لأزمة الجامعة المغربية كمدخل أساسي لإصلاح ورش التعليم، وذلك عبر إصلاح جامعي شامل يتعلق بتدبير الجامعة والمضامين البيداغوجية وإعادة النظر في التوجيه من أجل ملاءمته مع سوق الشغل.

ومن جهة أخرى يتوفر حزب أخنوش على خطة لإصلاح الخارطة الصحية وتدبير الموارد البشرية للقطاع الصحي في المغرب، حيث يرى أنه من الضروري إعادة النظر في الخارطة الصحية للقطاع وفي طريقة تدبير الموارد في أفق تنزيل الجهوية المتقدمة، وذلك عبر خلق مراكز جهوية متعددة الاختصاصات تتميز بالاستقلالية وتدبير الموارد الذاتية.