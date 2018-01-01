عـــاجل: إجلاء نحو ألف شخص من محطتي قطار بموسكو بسبب تلقي إنذار بوجود مواد متفجرة ﻿

أفادت مصادر أمنية روسية، اليوم السبت، أنه تم إجلاء حوالى ألف شخص من محطتى كييف وكورسك للسكك الحديدية المتواجدة وسط العاصمة موسكو ،بسبب تلقي مكالمة هاتفية مجهولة المصدر تفيد بوجود تهديد بواسطة

شــــوف تيفي:

أفادت مصادر أمنية روسية، اليوم السبت، أنه تم إجلاء حوالى ألف شخص من محطتى كييف وكورسك للسكك الحديدية المتواجدة وسط العاصمة موسكو ،بسبب تلقي مكالمة هاتفية مجهولة المصدر تفيد بوجود تهديد بواسطة مواد متفجرة.

وأضاف المصدر، وفق ما أفادت وكالة (أنترفاكس) الروسية، أنه تم في المجموع إجلاء حوالي ألف شخص من المحطتين السككيتين، وأن الأبحاث لا تزال جارية للتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم في وقت سابق من الشهر الجاري تلقي مكالمة هاتفية تفيد بوجود تهديد يستهدف ثلاث محطات للسكك الحديدية بموسكو بواسطة مواد متفجرة ، غير أنه تبين في ما بعد أن هذه التهديدات "لا أساس لها من الصحة ".