المبادلات التجارية الروسية المغربية ستتعزز أكثر فأكثر بفتح أسواق المغرب أمام لحوم البقر الروسية ومنتجاتها الملائمة ﻿

أعلنت هيئة الرقابة الزراعية الروسية ، اليوم السبت ،أن ''المبادلات التجارية الروسية المغربية ستتعزز أكثر فأكثر يفتح أسواق المغرب أمام لحوم البقر الروسية ومنتجاتها الملائمة''.

"شـوف تيفي"

أعلنت هيئة الرقابة الزراعية الروسية ، اليوم السبت ،أن "المبادلات التجارية الروسية المغربية ستتعزز أكثر فأكثر يفتح أسواق المغرب أمام لحوم البقر الروسية ومنتجاتها الملائمة".

وأضافت ،حسب بلاغ أوردته وكالة "نوفوستي " ،أن "المملكة المغربية ستفتح أسواقها في وجه لحوم البقر الروسية ومنتجاتها، مما سيساهم في الرفع من حجم التبادل التجاري بين المغرب و روسيا "، معتبرة في ذات الوقت أن "حجم المبادلات البينية يجب أن يواكب إمكانيات البلدين وعلاقاتهما الاقتصادية الوطيدة " .

ونقلت وكالة الأنباء الروسية ، أن الجهات المختصة في البلدين "ستعتمد قريبا الشهادات البيطرية، التي سترافق شحنات اللحوم إلى المملكة المغربية " .

وأشار المصدر ذاته ، الى أن "الموافقة جاءت من الرباط بعدما أجرى وفد مغربي فحصا لشركات اللحوم الروسية للتأكد من مطابقتها وامتثالها للمعايير البيطرية والصحية في المغرب"، كما اطلع الوفد ،حسب المصدر ،على "الإجراءات التي تتبعها الجهات المختصة في روسيا لضمان سلامة المنتجات الحيوانية" في البلاد .

وأبرز المصدر أن " المغرب يعتبر بالنسبة لروسيا من أهم الشركاء التجاريين في منطقة شمال إفريقيا، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين في سنة 2016 ما مجموعه 1.3 مليار دولار، منها 724 مليون دولار صادرات روسيا إلى المملكة، مقابل واردات بقيمة 566 مليون دولار" .