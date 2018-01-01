عــاجل: ثلوج و أمواج عالية بهذه المناطق بالمملكة ﻿

كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه سيتم تسجيل تساقطات ثلجية بمرتفعات الريف والمنطقة الشرقية والأطلس الكبير والمتوسط على القمم التي تفوق 800 متر يوم غد الأحد مع أمواج عالية

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كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه سيتم تسجيل تساقطات ثلجية بمرتفعات الريف والمنطقة الشرقية والأطلس الكبير والمتوسط على القمم التي تفوق 800 متر يوم غد الأحد مع أمواج عالية

عدا ذلك، ستبقى سحب كثيفة بباقي المناطق الشمالية والوسطى مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة في بعض المناطق.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالبوغاز، ومعتدلة إلى محليا قوية من القطاع الشرقي بالواجهة المتوسطية والشرق، ومعتدلة شمالية إلى شرقية بالسواحل والأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بباقي المناطق، مع تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية والشرق والجنوب الشرقي.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا ملموسا خصوصا بالوسط والجنوب الشرقي للبلاد.