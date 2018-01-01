لندن توجه ضربة موجعة للأسود قبل المونديال ﻿

فرضت السلطات الأمنية بإنجتلرا على جامعة كرة القدم ونظيرتها الصربية نقل المباراة الإعدادية لمنتخبيهما من لندن إلى تورينو بإيطاليا لحساب استعداداتهما لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

شوف سبور

فرضت السلطات الأمنية بإنجتلرا على جامعة كرة القدم ونظيرتها الصربية نقل المباراة الإعدادية لمنتخبيهما من لندن إلى تورينو بإيطاليا لحساب استعداداتهما لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وحسب يومية الصباح فإن السلطات الأمنية بإنجلترا لم ترخص لإجراء المباراة بلندن كما كان متوقعا خوفا من وقوع أحداث شغب سيما أنها تتوفر على تقارير بشأن سلوك الجمهور الصربي الشيء الذي اضطر المسؤولين إلى نقلها إلى تورينو.

ومن جهته، رحب سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا باستقبال المباراة قبل أن ترفض السلطات الإنجليزية إجراءها.

وأَضافت المصادر ذاتها، أن تورينو اختيرت لإستقبال المباراة المقرر إجراؤها في 23 مارس المقبل بحكم توفرها على جالية مهمة من المغاربة والصربيين.