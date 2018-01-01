 لندن توجه ضربة موجعة للأسود قبل المونديال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو : رونالدو يفتتح التسجيل للملكي من ضربة جزاء أمام فالنسيا | بووز

فيديو : رونالدو يفتتح التسجيل للملكي من ضربة جزاء أمام فالنسيا

بالفيديو.. مغاربة يُطالبون بمحاسبة الكوبل السياسي ديال المحمدية | بووز

بالفيديو.. مغاربة يُطالبون بمحاسبة الكوبل السياسي ديال المحمدية

عاجل وبالصور..جنازة ضحايا فاجعة تطوان..شوفو فين دفنوهم | مجتمع

عاجل وبالصور..جنازة ضحايا فاجعة تطوان..شوفو فين دفنوهم

فيديو | الاعلام المصري: المغرب الوحيد افريقيا وعربيا يملك كل مقومات النجاح لتنظيم كأس العالم | بووز

فيديو | الاعلام المصري: ''المغرب الوحيد افريقيا وعربيا يملك كل مقومات النجاح لتنظيم كأس العالم''

فيديو : المغربي أمين حاريث يتألق و يسجل الهدف الثالث له في بوندسلیگا أمام شتوتجارت من ضربة جزاء | بووز

فيديو : المغربي أمين حاريث يتألق و يسجل الهدف الثالث له في بوندسلیگا أمام شتوتجارت من ضربة جزاء

قانونيا ..هـــاعــلاش تم إطلاق سراح الكـوبل السياسي مع حفظ الملف بدون متابعة ..والقضية كانت حامضة لولا تنازل زوجة رئيس الجماعة | مجتمع

قانونيا ..هـــاعــلاش تم إطلاق سراح ''الكـوبل السياسي'' مع حفظ الملف بدون متابعة ..والقضية كانت

التجمع الوطني للأحرار يكشف معالم مقترحاته لإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

التجمع الوطني للأحرار يكشف معالم مقترحاته لإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وهذه هي التفاصيل

عـــاجل: إجلاء نحو ألف شخص من محطتي قطار بموسكو بسبب تلقي إنذار بوجود مواد متفجرة | دولي

عـــاجل: إجلاء نحو ألف شخص من محطتي قطار بموسكو بسبب تلقي إنذار بوجود مواد متفجرة

المبادلات التجارية الروسية المغربية ستتعزز أكثر فأكثر بفتح أسواق المغرب أمام لحوم البقر الروسية ومنتجاتها الملائمة | بوليتيك

المبادلات التجارية الروسية المغربية ستتعزز أكثر فأكثر بفتح أسواق المغرب أمام لحوم البقر الروسية

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

لندن توجه ضربة موجعة للأسود قبل المونديال

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 13:02 لندن توجه ضربة موجعة للأسود قبل المونديال | سبور
لندن توجه ضربة موجعة للأسود قبل المونديال
فرضت السلطات الأمنية بإنجتلرا على جامعة كرة القدم ونظيرتها الصربية نقل المباراة الإعدادية لمنتخبيهما من لندن إلى تورينو بإيطاليا لحساب استعداداتهما لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

شوف سبور

 فرضت السلطات الأمنية بإنجتلرا على جامعة كرة القدم ونظيرتها الصربية نقل المباراة الإعدادية لمنتخبيهما من لندن إلى تورينو بإيطاليا لحساب استعداداتهما لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

 وحسب يومية الصباح فإن السلطات الأمنية بإنجلترا لم ترخص لإجراء المباراة بلندن كما كان متوقعا خوفا من وقوع أحداث شغب سيما أنها تتوفر على تقارير بشأن سلوك الجمهور الصربي الشيء الذي اضطر المسؤولين إلى نقلها إلى تورينو.

ومن جهته، رحب سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا باستقبال المباراة قبل أن ترفض السلطات الإنجليزية إجراءها.

 وأَضافت المصادر ذاتها، أن تورينو اختيرت لإستقبال المباراة المقرر إجراؤها في 23 مارس المقبل بحكم توفرها على جالية مهمة من المغاربة والصربيين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سبور لندن ضربة موجعة المونديال أسود شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجــــل: نايضة مارشي نوار قبل مباراة المغرب وناميبيا | سبور

عاجــــل: نايضة مارشي نوار قبل مباراة المغرب وناميبيا

بث مباشر.. المغرب VS ناميبيا HD - ربع نهائي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين | سبور

بث مباشر.. المغرب VS ناميبيا HD - ربع نهائي بطولة أفريقيا للاعبين المحليين

خبر غير سار للجماهير الرجاوية... حسبان يستمر في رئاسة الفريق حتى نهاية الموسم | سبور

خبر غير سار للجماهير الرجاوية... حسبان يستمر في رئاسة الفريق حتى نهاية الموسم

بث مباشر Youtube لمباراة المغرب - ناميبيا | سبور

بث مباشر Youtube لمباراة المغرب - ناميبيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤثر..لحظة دفن جثامين ضحايا مجزرة تطوان الأم و الأخ و التوأم | بــووز
منذ 10 دقائق

فيديو جد مؤثر..لحظة دفن جثامين ضحايا مجزرة تطوان الأم و الأخ و التوأم

بالفيديو..الفنان الأمازيغي العربي إمغران لشوف تيفي ..المسيرة ديالي بديتها فالتسعينات وها علاش متشهرتش بزاف | بــووز

بالفيديو..الفنان الأمازيغي العربي إمغران لشوف تيفي ..المسيرة ديالي بديتها فالتسعينات وها علاش متشهرتش بزاف

بالفيديو.. تفاصيل توقيع اتفاقية إطار بين جهة الدار البيضاء- سطات و البنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية | مال و أعمال

بالفيديو.. تفاصيل توقيع اتفاقية إطار بين جهة الدار البيضاء- سطات و البنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية

بالفيديو..المخدرات بجميع أنواعها تقتل شباب و تلاميذ مدينة طنجة.. القرقوبي كيتباع بالعلالي فالمدارس | بــووز

بالفيديو..المخدرات بجميع أنواعها تقتل شباب و تلاميذ مدينة طنجة.. القرقوبي كيتباع بالعلالي فالمدارس

﻿

آخر المستجدات

فيديو : رونالدو يفتتح التسجيل للملكي من ضربة جزاء أمام فالنسيا | بووز
منذ 8 دقائق

فيديو : رونالدو يفتتح التسجيل للملكي من ضربة جزاء أمام فالنسيا

بالفيديو.. مغاربة يُطالبون بمحاسبة الكوبل السياسي ديال المحمدية | بووز

بالفيديو.. مغاربة يُطالبون بمحاسبة الكوبل السياسي ديال المحمدية

عاجل وبالصور..جنازة ضحايا فاجعة تطوان..شوفو فين دفنوهم | مجتمع

عاجل وبالصور..جنازة ضحايا فاجعة تطوان..شوفو فين دفنوهم

فيديو | الاعلام المصري: المغرب الوحيد افريقيا وعربيا يملك كل مقومات النجاح لتنظيم كأس العالم | بووز

فيديو | الاعلام المصري: ''المغرب الوحيد افريقيا وعربيا يملك كل مقومات النجاح لتنظيم كأس العالم''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.