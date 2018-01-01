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حصري..الحموشي يدخل على الخط في جريمة مجزرة تطوان الدموية..وهذا ما أمر به

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 12:59 حصري..الحموشي يدخل على الخط في جريمة مجزرة تطوان الدموية..وهذا ما أمر به | حوادث و حقوق
حصري..الحموشي يدخل على الخط في جريمة مجزرة تطوان الدموية..وهذا ما أمر به
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، أمر الشرطة القضائية بمدينة تطوان بمده بتقرير يومي عن ''أيوب'' مرتكب مجزرة حي بوسافو بتطوان والتي راح ضحيتها أربعة أشخاص من

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، أمر الشرطة القضائية بمدينة تطوان بمده بتقرير يومي عن "أيوب" مرتكب مجزرة حي بوسافو بتطوان والتي راح ضحيتها أربعة أشخاص من عائلته.

وأكد المصدر ذاته بأن الحموشي أعطى أوامره بخصوص " أيوب" بعد علمه بصلاته داخل المحجز بعد الجريمة وأيضا بسبب طبيعة منشوراته على حسابه بالفيسبوك والتي قد تكون لها علاقة بجهة متطرفة.

تجدر الإشارة إلى أن المعطيات التي تم الكشف عنها سابقا، تؤكد بأن المعني بالأمر يعاني من اضظرابات نفسية نتيجة إدمانه على المخدرات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحموشي الفيسبوك مجزرة تطوان

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