''الرميد'' يهاجم ''المهداوي'' والصحافية ''أفقير'' .....تقطر عليه الشمع وتصفه بـ'' وزير صدامي مندفع مزاجي لا يجيد التعامل مع نساء ورجال الإعلام'' ﻿

هاجم المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الصحافي المعتقل ''حميد المهداوي''، وأسقط عنه صفته الصحافية، واتهمه بـ''ممارسة أشياء أخرى إلى جانب الصحافة''، معتبرا أن إدانة ''المهداوي'' بسنة

''شــوف تيفي''

هاجم المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الصحافي المعتقل ''حميد المهداوي''، وأسقط عنه صفته الصحافية، واتهمه بـ''ممارسة أشياء أخرى إلى جانب الصحافة''، معتبرا أن إدانة ''المهداوي'' بسنة سجنا نافذا على خلفية أحداث الريف ليست لكونه صحافيا وإنما ''لكونه حرض المواطنين على الخروج للشارع للاحتجاج عبر تنظيم مظاهرات''، وذلك على هامش حضوره أشغال ندوة دولية حول ''حماية حقوق الإنسان في سياق مناهضة الاتجار بالبشر'' بالدار البيضاء يوم الجمعة 26 يناير الجاري.

في ذات الوقت لم تسلم الصحافية ''فاطمة الزهراء أفقير'' من اتهامات وانتقادات ''الـرميد'' أثناء مزاولة مهمتها المهنية ، حسب ما نشرته بصفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' قائلة : ''اليوم، وعلى غير العادة، تعرضت لهجوم مغرض وغير مفهوم من قبل المصطفى الرميد ، إذ وصفت بأنني ''أفتقد اللباقة''، وأن تعاملي مع المسؤولين لا يرقى إلى المستوى المطلوب ''غير محترم'' .. فضلا عن سيل آخر من الانتقادات لم يستقر جلها في أذني، للأسف، وكأن الله ضرب على سمعي حينما كان الوزير المذكور يوجهها إلي وكأنه في مرافعة تأديبية أخلاقية''.

وأضافت في ذات التدوينة ''حاولت بكل ما تقتضيه أخلاقيات النقاش قبل الأخلاقيات الملزمة لممارسة العمل الصحفي أن أوضح له سيرا على أعراف مزاولة المهنة؛ نستغل نحن الصحافيين مناسبة تواجد أي مسؤول حكومي في أي نشاط كيفما كانت طبيعته لنستفسره حول القضايا التي تهم القطاع الذي يتولى تدبيره شريطة أن تطرح الأسئلة على الهامش وأن ينفرد الصحافي بالشخصية المستجوبة درء للوقوع في أي إحراج أو ماشابه، إلا أنه رفض رفضا باتا... ''.

واسترسلت الصحافية التي عبرت عن استيائها من تعامل الوزير''إن واقعة اليوم التي كان بطلها حقوقي كان نشيطا بجمعية ''منتدى الكرامة'' قبل أن يصبح وزيرا صداميا مندفعا مزاجي لا يجيد التعامل مع نساء ورجال الإعلام ويمني النفس في أن ينقرضوا أو يسجنوا ليتسنى له التخلص من رقابتهم ( ثم لا داعي للتذكير بملاحم الانقلابات التي تزعمها في حزبه، كي يحجز لنفسه كرسيا رفيعا في حكومة العثماني، وهو ما يفسر الآن ملاحقته من قبل الصحافة ليس لأنه مصطفى الرميد المواطن وإنما مصطفى الرميد المسؤول ) '' وأردفت ''وزير بقدر ما يتسلق المناصب العليا بات يفقد أسس التواصل وأدبيات الحوار وأشياء أخرى ..قلت، هي واقعة معزولة ولم تحدث أي فارق، والحاصل أنها أماطت اللثام عن حقيقة دعاة حقوق الإنسان بالمغرب؛ فما جرى صحيح أغاضني لكن تناسيت بسرعة، في حين وخلافا لما راح إليه تأويل بعض الزملاء الصحافيين كوني على خلاف سابق مع المصطفى الرميد فإنني أنفي ذلك، حيث لم يسبق أن كنت طرف نقاش أو جدال معه''.

هــذا وقد تضامن العديد من الصحافيين والصحافيات مع ''فاطمة الزهراء أفقير'' واعتبروا أن معاملة الوزير هي التي تفتقد للباقة وأدبيات الحوار وفن التواصل مع الجسم الصحفي الذي ينقل المعلومة ويعمل على تنوير الرأي العام بما يقوم به الفاعل السياسي، مستغربين من وزير حقوق الانسان الذي من المفروض أن يدافع بدوره عن رجال ونساء ''السلطة الرابعة'' .