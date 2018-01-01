تشكيلة المنتخب المغربي المحلي أمام ناميبيا ﻿

يخوض المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، اليوم السبت مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين، أمام منتخب ناميبيا على أرضية مركب محمد الخامس.

" شوف سبور": رشيد محمودي

يخوض المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، اليوم السبت مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين، أمام منتخب ناميبيا على أرضية مركب محمد الخامس.

وكشفت مصادر عليمة لـ " شوف سبور"، أن جمال سلامي سيحاول إشراك جواد ياميق الذي لم تتح له الفرصة لخوض مباراة واحدة في البطولة القارية مع الاعتماد على التشكيلة الأولى التي خاض بها أول مباراة في دور المجموعات أمام موريتانيا.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة اليوم ستجرى بداية من الساعة 16.30 عصرا.

أناس الزنيتي

نايف أكراد

زكرياء حدراف

صلاح الدين السعيدي

أيوب الكعبي

إسماعيل الحداد

جواد ياميق

محمد الناهيري

وليد الكرتي

المهدي برحمة

عبد الجليل جبيرة