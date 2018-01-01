هذه لائحة المدربين الذين سيستفيدون من تكوين دبلوم ''كاف برو'' ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن عدد المدربين المغاربة المرشحين لخوض تكوين في '' دبلوم كاف برو'' بلغ عددهم 21 مدربا مغربيا.

'' شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة، أن عدد المدربين المغاربة المرشحين لخوض تكوين في '' دبلوم كاف برو'' بلغ عددهم 21 مدربا مغربيا.

وأفادت ذات المصادر، أن كلا من الإطار الوطني امحمد فاخر، وعزيز العامري وجواد الميلاني، وعبد الرزاق خيري وعبد المالك العزيز، ووليدالركراكي و عبد اللطيف جريندو، وهشام الدميعي وعبد الهادي السكتيوي و أمين بنهاشم وحسن بنعبيشة، و طارق السكتيوي ويوسف فرتوت وسمير يعيش وهشام الإدريسي وجعفر عاطفي ومنير الجعواني ويوسف المريني، وحسن مومن وعبد الإله صابر سيستفيدون من تكوين خاص للمدربين المحترفين.

ووقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على اتفاقية مع الاتحاد الافريقي بحضور مجموعة من المدربين المغاربة للمشاركة في هذا التكوين الاحترافي بعد اختيار المغرب لإطلاق هذا الدبلوم، نتيجة لانخراطه في تطوير كرة القدم محليا وعلى الصعيد القاري.