تجمعيو جهة الدار البيضاء سطات يجتمعون .. وانطلاق أشغال المؤتمر الجهوي لحزب ''الحمامة'' بحضور ''عزيز أخنوش'' ﻿

تحت شعار ''سنواصل الإصلاح'' ، تشهد العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء صبيحة يومه الســبت 27 يناير 2018، انطلاق أشغال المؤتمر الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات ، وذلك بالمقر الجهوي بساحة 16 نوفمبر زنقة شيني

''شــوف تيفي''

تحت شعار ''سنواصل الإصلاح'' ، تشهد العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء صبيحة يومه الســبت 27 يناير 2018، انطلاق أشغال المؤتمر الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات ، وذلك بالمقر الجهوي بساحة 16 نوفمبر زنقة شيني بالدار البيضاء.

وعرفت القاعة التي تحتضن أشغال المؤتمر حضورا متميزا لمناضلات ومناضلي الحزب بالجهة توافد أكثر من 1500 مشارك ، وتتميز الجلسة الافتتاحية بمداخلات حول المقترحات والحلول للمواضيع التي يشتغل عليها الحزب داخل الجهة على وجه الخصوص ، كما تم التنويه بالفريق البرلماني وتجديد الدعوى إلى المحافظة على سيادة المقدسات وتصحيح الاختلالات وصيانة المكتسبات.

وقــد حضر أشغال المؤتمر الجهوي ''عزيز أخنوش'' رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار و رشيد الطالبي العلمي'' ووزير العدل ''محمد أوجار'' و المنسق الجهوي ''محمد بوسعيد'' ، وبعض القياديين التجمعيين.