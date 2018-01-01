 تجمعيو جهة الدار البيضاء سطات يجتمعون .. وانطلاق أشغال المؤتمر الجهوي لحزب ''الحمامة'' بحضور ''عزيز أخنوش'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. مغاربة يُطالبون بمحاسبة الكوبل السياسي ديال المحمدية | بووز

بالفيديو.. مغاربة يُطالبون بمحاسبة الكوبل السياسي ديال المحمدية

عاجل وبالصور..جنازة ضحايا فاجعة تطوان..شوفو فين دفنوهم | مجتمع

عاجل وبالصور..جنازة ضحايا فاجعة تطوان..شوفو فين دفنوهم

فيديو | الاعلام المصري: المغرب الوحيد افريقيا وعربيا يملك كل مقومات النجاح لتنظيم كأس العالم | بووز

فيديو | الاعلام المصري: ''المغرب الوحيد افريقيا وعربيا يملك كل مقومات النجاح لتنظيم كأس العالم''

فيديو : المغربي أمين حاريث يتألق و يسجل الهدف الثالث له في بوندسلیگا أمام شتوتجارت من ضربة جزاء | بووز

فيديو : المغربي أمين حاريث يتألق و يسجل الهدف الثالث له في بوندسلیگا أمام شتوتجارت من ضربة جزاء

قانونيا ..هـــاعــلاش تم إطلاق سراح الكـوبل السياسي مع حفظ الملف بدون متابعة ..والقضية كانت حامضة لولا تنازل زوجة رئيس الجماعة | مجتمع

قانونيا ..هـــاعــلاش تم إطلاق سراح ''الكـوبل السياسي'' مع حفظ الملف بدون متابعة ..والقضية كانت

التجمع الوطني للأحرار يكشف معالم مقترحاته لإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

التجمع الوطني للأحرار يكشف معالم مقترحاته لإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وهذه هي التفاصيل

عـــاجل: إجلاء نحو ألف شخص من محطتي قطار بموسكو بسبب تلقي إنذار بوجود مواد متفجرة | دولي

عـــاجل: إجلاء نحو ألف شخص من محطتي قطار بموسكو بسبب تلقي إنذار بوجود مواد متفجرة

المبادلات التجارية الروسية المغربية ستتعزز أكثر فأكثر بفتح أسواق المغرب أمام لحوم البقر الروسية ومنتجاتها الملائمة | بوليتيك

المبادلات التجارية الروسية المغربية ستتعزز أكثر فأكثر بفتح أسواق المغرب أمام لحوم البقر الروسية

الاستعدادات جارية لاستقبال الملك محمد السادس بأكادير | بوليتيك

الاستعدادات جارية لاستقبال الملك محمد السادس بأكادير

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

تجمعيو جهة الدار البيضاء سطات يجتمعون .. وانطلاق أشغال المؤتمر الجهوي لحزب ''الحمامة'' بحضور ''عزيز أخنوش''

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 11:49 تجمعيو جهة الدار البيضاء سطات يجتمعون .. وانطلاق أشغال المؤتمر الجهوي لحزب الحمامة بحضور عزيز أخنوش | بوليتيك
تجمعيو جهة الدار البيضاء سطات يجتمعون .. وانطلاق أشغال المؤتمر الجهوي لحزب ''الحمامة'' بحضور ''عزيز أخنوش''
تحت شعار ''سنواصل الإصلاح'' ، تشهد العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء صبيحة يومه الســبت 27 يناير 2018، انطلاق أشغال المؤتمر الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات ، وذلك بالمقر الجهوي بساحة 16 نوفمبر زنقة شيني

''شــوف تيفي''

تحت شعار ''سنواصل الإصلاح'' ، تشهد العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء صبيحة يومه الســبت 27 يناير 2018، انطلاق أشغال المؤتمر الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات ، وذلك بالمقر الجهوي بساحة 16 نوفمبر زنقة شيني بالدار البيضاء.

وعرفت القاعة التي تحتضن أشغال المؤتمر حضورا متميزا لمناضلات ومناضلي الحزب بالجهة توافد أكثر من 1500 مشارك ، وتتميز الجلسة الافتتاحية بمداخلات حول المقترحات والحلول للمواضيع التي يشتغل عليها الحزب داخل الجهة على وجه الخصوص ، كما تم التنويه بالفريق البرلماني وتجديد الدعوى إلى المحافظة على سيادة المقدسات وتصحيح الاختلالات وصيانة المكتسبات.

وقــد حضر أشغال المؤتمر الجهوي ''عزيز أخنوش'' رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار و رشيد الطالبي العلمي'' ووزير العدل ''محمد أوجار'' و المنسق الجهوي ''محمد بوسعيد'' ، وبعض القياديين التجمعيين.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فاس المؤتمر الجهوي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

التجمع الوطني للأحرار يكشف معالم مقترحاته لإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

التجمع الوطني للأحرار يكشف معالم مقترحاته لإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وهذه هي التفاصيل

المبادلات التجارية الروسية المغربية ستتعزز أكثر فأكثر بفتح أسواق المغرب أمام لحوم البقر الروسية ومنتجاتها الملائمة | بوليتيك

المبادلات التجارية الروسية المغربية ستتعزز أكثر فأكثر بفتح أسواق المغرب أمام لحوم البقر الروسية ومنتجاتها الملائمة

الاستعدادات جارية لاستقبال الملك محمد السادس بأكادير | بوليتيك

الاستعدادات جارية لاستقبال الملك محمد السادس بأكادير

السفير محمد عامر يستعرض الروابط المشتركة بين المغرب وبلجيكا | بوليتيك

السفير ''محمد عامر'' يستعرض الروابط المشتركة بين المغرب وبلجيكا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤثر..لحظة دفن جثامين ضحايا مجزرة تطوان الأم و الأخ و التوأم | بــووز
منذ 9 دقائق

فيديو جد مؤثر..لحظة دفن جثامين ضحايا مجزرة تطوان الأم و الأخ و التوأم

بالفيديو..الفنان الأمازيغي العربي إمغران لشوف تيفي ..المسيرة ديالي بديتها فالتسعينات وها علاش متشهرتش بزاف | بــووز

بالفيديو..الفنان الأمازيغي العربي إمغران لشوف تيفي ..المسيرة ديالي بديتها فالتسعينات وها علاش متشهرتش بزاف

بالفيديو.. تفاصيل توقيع اتفاقية إطار بين جهة الدار البيضاء- سطات و البنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية | مال و أعمال

بالفيديو.. تفاصيل توقيع اتفاقية إطار بين جهة الدار البيضاء- سطات و البنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية

بالفيديو..المخدرات بجميع أنواعها تقتل شباب و تلاميذ مدينة طنجة.. القرقوبي كيتباع بالعلالي فالمدارس | بــووز

بالفيديو..المخدرات بجميع أنواعها تقتل شباب و تلاميذ مدينة طنجة.. القرقوبي كيتباع بالعلالي فالمدارس

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. مغاربة يُطالبون بمحاسبة الكوبل السياسي ديال المحمدية | بووز
منذ 1 دقيقة

بالفيديو.. مغاربة يُطالبون بمحاسبة الكوبل السياسي ديال المحمدية

عاجل وبالصور..جنازة ضحايا فاجعة تطوان..شوفو فين دفنوهم | مجتمع

عاجل وبالصور..جنازة ضحايا فاجعة تطوان..شوفو فين دفنوهم

فيديو | الاعلام المصري: المغرب الوحيد افريقيا وعربيا يملك كل مقومات النجاح لتنظيم كأس العالم | بووز

فيديو | الاعلام المصري: ''المغرب الوحيد افريقيا وعربيا يملك كل مقومات النجاح لتنظيم كأس العالم''

فيديو : المغربي أمين حاريث يتألق و يسجل الهدف الثالث له في بوندسلیگا أمام شتوتجارت من ضربة جزاء | بووز

فيديو : المغربي أمين حاريث يتألق و يسجل الهدف الثالث له في بوندسلیگا أمام شتوتجارت من ضربة جزاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.