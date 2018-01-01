نهضة بركان يرفض بيع أيوب الكعبي ﻿

أكدت مصادر مطلعة، لـ''شوف تيفي'' أن مسؤولي نهضة بركان، رفضوا مناقشة جميع العروض التي توصل بها مهاجم المنتخب المغربي للمحليين، أيوب الكعبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

"شوف تيفي" : عبدالغفور ضرار

أكدت مصادر مطلعة، لـ"شوف تيفي" أن مسؤولي نهضة بركان، رفضوا مناقشة جميع العروض التي توصل بها مهاجم المنتخب المغربي للمحليين، أيوب الكعبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضافت نفس المصادر، أن الفريق البركاني يرغب في استمرار الكعبي الذي يتألق حاليا رفقة المنتخب المحلي في نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، حتى نهاية الموسم الحالي، حيث ينافس الفريق البركاني على عدة واجهات من بينها البطولة الاحترافية و كأس الاتحاد الافريقي .

ويذكر أن أيوب الكعبي الذي يحتل صدارة ترتيب الهدافي "الشان" برصيد 5 أهداف، كان قد توصل بعرض من فريق النصر السعودي، حيث عرضوا حوالي مليارين سنتيم، من أجل الانضمام إليه، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.