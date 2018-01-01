عـــقوبـــات تأديبيــة فــي حق 15 قـــاضيــا ﻿

بلـــغ عدد الملفات التأديبية للقضاة 15 ملفا، خلال 8 أشهر الماضية، وأشار مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، بخصوصها إلى أن المجلس سهر على أن يمر النظر فيها ''في أجواء من الضمانات القانونية

"شــوف تيفي"

بلـــغ عدد الملفات التأديبية للقضاة 15 ملفا، خلال 8 أشهر الماضية، وأشار مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، بخصوصها إلى أن المجلس سهر على أن يمر النظر فيها "في أجواء من الضمانات القانونية والحقوقية التي تفعل قواعد المسؤولية والمحاسبة والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم".

وموزاة مع ذلك، أكد فارس، أول أمس الخميس، خلال حفل افتتاح السنة القضائية 2018، أن "عددا هاما من القضاة تمت ترقيتهم في مختلف الدرجات، حيث وصل عددهم في المجموع إلى 668″، حيث اعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذا العدد من. الترقيات "يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذه المؤسسة بنسبة استجابة تصل إلى 98 في المائة"، حسب ما أوردته صحيفة "الأحداث الــمغربية".

وفي سياق عرضه لهموم القضاة،قال فارس إن عناية كبيرة أعطيت لتظلمات القضاة المختلفة ، التي وصل عددها إلى 68 تظلما، وهي التظلمات التي أكد أنها "أنصبت في الغالب على مسارات الترقية ولوائح الأهلية".