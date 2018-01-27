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ممثل مصري شهير يُقدم اعتذاره للشعب المغربي بسبب عايشة قنديشة

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 10:46 ممثل مصري شهير يُقدم اعتذاره للشعب المغربي بسبب عايشة قنديشة | ثقافة و فنون
ممثل مصري شهير يُقدم اعتذاره للشعب المغربي بسبب عايشة قنديشة
تقدم الممثل المصري الشاب أحمد السعدني ابن الفنان القدير صلاح السعدني،اعتذاره للشعب المغربي عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام بسبب مسلسله « الكبريت الأحمر ».

شوف تيفي

تقدم الممثل المصري الشاب أحمد السعدني ابن الفنان القدير صلاح السعدني،اعتذاره للشعب المغربي عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام بسبب مسلسله « الكبريت الأحمر ».

وقال أحمد السعدني في تدوينته « كامل الإحترام والتقدير للمغرب وأهلها و واضح كده إن في سوء تفاهم جامد بسبب موضوع عيشه قنديشه يوم السبت بإذن الله بعد عرض الحلقه الاخيره حطلع لايڤ وأشرح وجهة النظر للناس اللي فهمت حاجه غلط ».

وجاء ذلك بعدما شن مجموعة من المغاربة هجوما على الممثل المصري بسبب مسلسله الكبريت الأحمر الذي تجسد فيه الفنانة سيمون دور (عيشة قنديشة ) .

 

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ثقافة وفنون شوف تيفي اعتذار المغرب عايشة قنديشة أحمد السعدني

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