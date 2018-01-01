البنزرتي لـ''شوف تيفي'' ..انطلاقة الوداد الحقيقية ستبدأ من الديربي ﻿

كشف فوزي البنزرتي المدرب الجديد لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، أنه جد سعيد بتدريب فريق كبير من حجم ''الواك''.

شـــوف تيفي:

كشف فوزي البنزرتي المدرب الجديد لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، أنه جد سعيد بتدريب فريق كبير من حجم ''الواك''.

وقال البنزرتي في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' إن أولوياته داخل الفريق الأحمر تتمثل في إعادة الثقة للاعبين من خلال العمل على الجانب الذهني، مبرزا في السياق نفسه أن الفريق يتوفر على لاعبين في المستوى.

وأوضح البنزرتي أن الانطلاقة الحقيقة للفريق ستكون من مباراة الديربي، مشيرا إلى أنه سيحضر اللاعبين بشكل كبير لهذه المواجهة.

وطمأن البنزرتي الجماهير الودادية بخصوص مستقبل الفريق مشددا في الوقت نفسه على كونه واثق من قدرته في قيادة الوداد للتألق.