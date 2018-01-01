بالفيديو..حصلاتها مع راجلها و نتفاتها فالزنقة..هاكيفاش بدات فضيحة الكوبل السياسي ديال أصغر رئيسة جماعة و عشيقها بالمحمدية ﻿

لم تكن تظن أصغر رئيسة جماعة بالطوالع إكرام بوعبيد أنها ستعيش يوم الثلاثاء 23 يناير2017 على التاسعة ليلا فضيحة من العيار الثقيل بعدما ضبطتها زوجة مصطفى الملوكي رئيس جماعة لفضالات رفقة زوجها وهما

شـــوف تيفي:م غطــاس

لم تكن تظن أصغر رئيسة جماعة بالطوالع إكرام بوعبيد أنها ستعيش يوم الثلاثاء 23 يناير2017 على التاسعة ليلا فضيحة من العيار الثقيل بعدما ضبطتها زوجة مصطفى الملوكي رئيس جماعة لفضالات رفقة زوجها وهما يستعدان لدخول شقة مكتراة بمدينة المحمدية.

إكرام بوعبيد تعرضت لضرب مبرح و سب و شتم بجميع العبارات من طرف الزوجة و شقيقتها الذين وثقا العملية الخارجة عن القانون بكاميرا هاتف نقال في الشارع العام.

و حسب الفيديو الذي توصلت به "شوف يفي" ظهرت إكرام و هي مستسلمة تماما لردة فعل زوجة رئيس الجماعة مصطفى الملوكي و الذي تربطها به علاقة عاطفية دامت لأكثر من 3 سنوات حسب تصريح سابق للزوجة أدلت به "لشوف تيفي".

بينما تكلف شقيقها بمحاولة الاعتداء على الزوج الذي بدا مصدوما و لم يجد ما يفعله أمام تعرض عشيقته لاعتداء من طرف زوجته وشقيقتها إلا غنقادها إلى حين وصول المصالح الأمنية حيت تم اقتيادهما من أمام المنزل إلى الدائرة الأمنية بحي الرياض.

و معلوم أن الرأي العام المغربي قرأ يوم أمس الجمعة جينيرك ختام هذه القصة المثيرة تحت عنوان إطلاق سراح الكوبل السياسي مع حفظ الملف في غياب دليل واحد على الخيانة الزوجبة أو الفساد.