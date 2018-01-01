 بالفيديو..حصلاتها مع راجلها و نتفاتها فالزنقة..هاكيفاش بدات فضيحة الكوبل السياسي ديال أصغر رئيسة جماعة و عشيقها بالمحمدية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور..جنازة ضحايا فاجعة تطوان..شوفو فين دفنوهم | مجتمع

عاجل وبالصور..جنازة ضحايا فاجعة تطوان..شوفو فين دفنوهم

فيديو | الاعلام المصري: المغرب الوحيد افريقيا وعربيا يملك كل مقومات النجاح لتنظيم كأس العالم | بووز

فيديو | الاعلام المصري: ''المغرب الوحيد افريقيا وعربيا يملك كل مقومات النجاح لتنظيم كأس العالم''

فيديو : المغربي أمين حاريث يتألق و يسجل الهدف الثالث له في بوندسلیگا أمام شتوتجارت من ضربة جزاء | بووز

فيديو : المغربي أمين حاريث يتألق و يسجل الهدف الثالث له في بوندسلیگا أمام شتوتجارت من ضربة جزاء

قانونيا ..هـــاعــلاش تم إطلاق سراح الكـوبل السياسي مع حفظ الملف بدون متابعة ..والقضية كانت حامضة لولا تنازل زوجة رئيس الجماعة | مجتمع

قانونيا ..هـــاعــلاش تم إطلاق سراح ''الكـوبل السياسي'' مع حفظ الملف بدون متابعة ..والقضية كانت

التجمع الوطني للأحرار يكشف معالم مقترحاته لإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

التجمع الوطني للأحرار يكشف معالم مقترحاته لإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل وهذه هي التفاصيل

عـــاجل: إجلاء نحو ألف شخص من محطتي قطار بموسكو بسبب تلقي إنذار بوجود مواد متفجرة | دولي

عـــاجل: إجلاء نحو ألف شخص من محطتي قطار بموسكو بسبب تلقي إنذار بوجود مواد متفجرة

المبادلات التجارية الروسية المغربية ستتعزز أكثر فأكثر بفتح أسواق المغرب أمام لحوم البقر الروسية ومنتجاتها الملائمة | بوليتيك

المبادلات التجارية الروسية المغربية ستتعزز أكثر فأكثر بفتح أسواق المغرب أمام لحوم البقر الروسية

الاستعدادات جارية لاستقبال الملك محمد السادس بأكادير | بوليتيك

الاستعدادات جارية لاستقبال الملك محمد السادس بأكادير

انفــــراد..ها علاش تنازلات الزوجة لراجلها رئيس جماعة لفضالات بعدما حصلاتو مع أصغر رئيسة جماعة | حوادث و حقوق

انفــــراد..ها علاش تنازلات الزوجة لراجلها رئيس جماعة لفضالات بعدما حصلاتو مع أصغر رئيسة جماعة

إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

بالفيديو..حصلاتها مع راجلها و نتفاتها فالزنقة..هاكيفاش بدات فضيحة الكوبل السياسي ديال أصغر رئيسة جماعة و عشيقها بالمحمدية

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 10:15 بالفيديو..حصلاتها مع راجلها و نتفاتها فالزنقة..هاكيفاش بدات فضيحة الكوبل السياسي ديال أصغر رئيسة جماعة و عشيقها بالمحمدية | حوادث و حقوق
بالفيديو..حصلاتها مع راجلها و نتفاتها فالزنقة..هاكيفاش بدات فضيحة الكوبل السياسي ديال أصغر رئيسة جماعة و عشيقها بالمحمدية
لم تكن تظن أصغر رئيسة جماعة بالطوالع إكرام بوعبيد أنها ستعيش يوم الثلاثاء 23 يناير2017 على التاسعة ليلا فضيحة من العيار الثقيل بعدما ضبطتها زوجة مصطفى الملوكي رئيس جماعة لفضالات رفقة زوجها وهما

شـــوف تيفي:م غطــاس

 لم تكن تظن أصغر رئيسة جماعة بالطوالع إكرام بوعبيد أنها ستعيش يوم الثلاثاء 23 يناير2017 على التاسعة ليلا فضيحة من العيار الثقيل بعدما ضبطتها زوجة مصطفى الملوكي رئيس جماعة لفضالات رفقة زوجها وهما يستعدان لدخول شقة مكتراة بمدينة المحمدية.

 إكرام بوعبيد تعرضت لضرب مبرح و سب و شتم بجميع العبارات من طرف الزوجة و شقيقتها الذين وثقا العملية الخارجة عن القانون بكاميرا هاتف نقال في الشارع العام.

 و حسب الفيديو الذي توصلت به "شوف يفي" ظهرت إكرام و هي مستسلمة تماما لردة فعل زوجة رئيس الجماعة مصطفى الملوكي و الذي تربطها به علاقة عاطفية دامت لأكثر من 3 سنوات حسب تصريح سابق للزوجة أدلت به "لشوف تيفي".

 بينما تكلف شقيقها بمحاولة الاعتداء على الزوج الذي بدا مصدوما و لم يجد ما يفعله أمام تعرض عشيقته لاعتداء من طرف زوجته وشقيقتها إلا غنقادها إلى حين وصول المصالح الأمنية حيت تم اقتيادهما من أمام المنزل إلى الدائرة الأمنية بحي الرياض.

 و معلوم أن الرأي العام المغربي قرأ يوم أمس الجمعة جينيرك ختام هذه القصة المثيرة تحت عنوان إطلاق سراح الكوبل السياسي مع حفظ الملف في غياب دليل واحد على الخيانة الزوجبة أو الفساد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب غياب دليل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفــــراد..ها علاش تنازلات الزوجة لراجلها رئيس جماعة لفضالات بعدما حصلاتو مع أصغر رئيسة جماعة | حوادث و حقوق

انفــــراد..ها علاش تنازلات الزوجة لراجلها رئيس جماعة لفضالات بعدما حصلاتو مع أصغر رئيسة جماعة

حصري..الحموشي يدخل على الخط في جريمة مجزرة تطوان الدموية..وهذا ما أمر به | حوادث و حقوق

حصري..الحموشي يدخل على الخط في جريمة مجزرة تطوان الدموية..وهذا ما أمر به

مثــير.. أب حصل بنتو خارجة من شقة ديال الفساد فبرشيد..ردة فعل صـادمة | حوادث و حقوق

مثــير.. أب حصل بنتو خارجة من شقة ديال الفساد فبرشيد..ردة فعل صـادمة

خطيير بالفيديو..سرقة محل في حي المحاميد بمراكش من طرف عصابة بالاسلحة البيضاء‎ | حوادث و حقوق

خطيير بالفيديو..سرقة محل في حي المحاميد بمراكش من طرف عصابة بالاسلحة البيضاء‎

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤثر..لحظة دفن جثامين ضحايا مجزرة تطوان الأم و الأخ و التوأم | بــووز
منذ 8 دقائق

فيديو جد مؤثر..لحظة دفن جثامين ضحايا مجزرة تطوان الأم و الأخ و التوأم

بالفيديو..الفنان الأمازيغي العربي إمغران لشوف تيفي ..المسيرة ديالي بديتها فالتسعينات وها علاش متشهرتش بزاف | بــووز

بالفيديو..الفنان الأمازيغي العربي إمغران لشوف تيفي ..المسيرة ديالي بديتها فالتسعينات وها علاش متشهرتش بزاف

بالفيديو.. تفاصيل توقيع اتفاقية إطار بين جهة الدار البيضاء- سطات و البنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية | مال و أعمال

بالفيديو.. تفاصيل توقيع اتفاقية إطار بين جهة الدار البيضاء- سطات و البنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية

بالفيديو..المخدرات بجميع أنواعها تقتل شباب و تلاميذ مدينة طنجة.. القرقوبي كيتباع بالعلالي فالمدارس | بــووز

بالفيديو..المخدرات بجميع أنواعها تقتل شباب و تلاميذ مدينة طنجة.. القرقوبي كيتباع بالعلالي فالمدارس

﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور..جنازة ضحايا فاجعة تطوان..شوفو فين دفنوهم | مجتمع
منذ 8 دقائق

عاجل وبالصور..جنازة ضحايا فاجعة تطوان..شوفو فين دفنوهم

فيديو | الاعلام المصري: المغرب الوحيد افريقيا وعربيا يملك كل مقومات النجاح لتنظيم كأس العالم | بووز

فيديو | الاعلام المصري: ''المغرب الوحيد افريقيا وعربيا يملك كل مقومات النجاح لتنظيم كأس العالم''

فيديو : المغربي أمين حاريث يتألق و يسجل الهدف الثالث له في بوندسلیگا أمام شتوتجارت من ضربة جزاء | بووز

فيديو : المغربي أمين حاريث يتألق و يسجل الهدف الثالث له في بوندسلیگا أمام شتوتجارت من ضربة جزاء

قانونيا ..هـــاعــلاش تم إطلاق سراح الكـوبل السياسي مع حفظ الملف بدون متابعة ..والقضية كانت حامضة لولا تنازل زوجة رئيس الجماعة | مجتمع

قانونيا ..هـــاعــلاش تم إطلاق سراح ''الكـوبل السياسي'' مع حفظ الملف بدون متابعة ..والقضية كانت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.