لأول مرة الإمارات تطلق قمرا اصطناعيا بقدرات دفع إلكترونية هجينة ﻿

أعلنت الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الاصطناعية في الإمارات ''الياه سات'' عن إطلاقها ''الياه 3''، وهو القمر الاصطناعي الثالث للشركة.

"شــوف تيفي"

أعلنت الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الاصطناعية في الإمارات "الياه سات" عن إطلاقها "الياه 3"، وهو القمر الاصطناعي الثالث للشركة.

وفـي هذا الصدد شاركت طالبتان إماراتيتان في إطلاقه من جويانا الفرنسية، للتعرف على خطوات جديدة تحلق بدولة الإمارات إلى فضاء العالم، وتضعها على الطريق نحو ترسيخ قطاع فضائي إماراتي رائد عالميا، ويشكل الإطلاق خطوة هامة في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق تغطية الخدمات الموفرة، عن طريق حزمة الترددات "Ka"، لتكمل التغطية الحالية في أنحاء قارة إفريقيا، وتصل إلى قارة أمريكا اللاتينية لأول مرة، حسب ما أوردته صحيفة "سكاي نيوز عربية"

وبالرغم من أن عملية الإطلاق واجهت بعض التحديات التقنية، حيث تم وضع القمر الاصطناعي في مدار مختلف عن المدار المحدد له مسبقا، إلا أنه تم التأكد لاحقا من عمله بشكل سليم، وستتم إعادة رسم مسار رحلة "الياه 3" ليصل إلى موقعه المداري المخطط له.

هـــذا وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الاتصال بالإنترنت الفضائي للجميع، ما يتيح فرصا وآفاقا جديدة واسعة للمستخدمين، تشمل القطاعات الحكومية، والشركات الخاصة، بالإضافة إلى الأفراد.