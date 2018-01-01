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حكيمي يتلقى صدمة جديدة وهذه المرة من زيدان

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 09:40 حكيمي يتلقى صدمة جديدة وهذه المرة من زيدان | سبور
حكيمي يتلقى صدمة جديدة وهذه المرة من زيدان
يواجه أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، متاعب مباراته الأخيرة أمام ليغانيس برسم منافسات كأس الملك، بحيث تم إبعاده من مباراة الجولة الـ21 من الدوري الإسباني المقرر إجراؤها يومه السبت

" شوف سبور"

يواجه أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، متاعب مباراته الأخيرة أمام ليغانيس برسم منافسات كأس الملك، بحيث تم إبعاده من مباراة الجولة الـ21 من الدوري الإسباني المقرر إجراؤها يومه السبت بقرار فني.

وقرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إبعاد ظهيره حكيمي من خوض المباراة بقرار فني، بينما عاد للقائمة كل من مارسيلو وتوني كروس وكريستيانو رونالدو وغاريث بيل بعدما فضل إراحتهم من لقاء الكأس أمام ليغانيس الذي انتهى بخسارة الملكي وإقصائه من البطولة.

فيما يلي القائمة التي أعلنها زيدان للقاء فالنسيا:

كيلور نافاس
كيكو كاسيا
سيرجيو راموس

كارباخال
فاران
ناتشو
مارسيلو
تيو هرنانديز
كاسيميرو
ماركوس يورينتي
كروس
مودريتش
كوفاسيتش
ماركو أسينسيو
لوكاس فاسكيزبيل
كريستيانو
بنزيمة
بورخا مايورال

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