جو بارد يومه السبت وزخات مطرية بهذه المناطق ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تظل الأجواء باردة خصوصا بالمرتفعات والجنوب الشرقي والشرق والهضاب العليا.

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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تظل الأجواء باردة خصوصا بالمرتفعات والجنوب الشرقي والشرق والهضاب العليا.

وستهم سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية رعدية أحيانا المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية والريف وأحيانا السايس.

ويتوقع تسجيل تساقطات ثلجية بمرتفعات الريف والمنطقة الشرقية وشمال الأطلس الكبير والأطلس المتوسط على القمم التي تفوق 800 متر.

عدا ذلك، ستبقى السماء قليلة إلى أحيانا غائمة بباقي المناطق الشمالية مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة وستكون قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شرقية بباقي المناطق، مع تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 07 وناقص 01 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين ناقص 01 و04 درجات بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الغربية للأطلس، وما بين 04 و09 درجات بالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة وسوس والسهول الأطلسية، وما بين 09 و15 درجة بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 02 و07 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 07 و12 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 12 و17 درجة بالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسهول، وما بين 17 و22 درجة بسوس والسواحل الوسطى والجنوبية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و27 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين طنجة والدار البيضاء، وقويا إلى جد قوي الهيجان بباقي السواحل.