 أوراش لـ''شوف تيفي'' : رفعنا رسالة تظلم إلى الديوان الملكي لأن وزارة الشباب والرياضة حرمتنا من المشاركة في دورة الألعاب العربية ﻿
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أوراش لـ''شوف تيفي'' : رفعنا رسالة تظلم إلى الديوان الملكي لأن وزارة الشباب والرياضة حرمتنا من المشاركة في دورة الألعاب العربية

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 06:05 أوراش لـشوف تيفي : رفعنا رسالة تظلم إلى الديوان الملكي لأن وزارة الشباب والرياضة حرمتنا من المشاركة في دورة الألعاب العربية | سبور
أوراش لـ''شوف تيفي'' : رفعنا رسالة تظلم إلى الديوان الملكي لأن وزارة الشباب والرياضة حرمتنا من المشاركة في دورة الألعاب العربية
قال نبيل أوراش، رئيس شباب الريف الحسيمي فرع كرة السلة، في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي''، أن الوفقة الاحتجاجبة، التي نظمها الفريق الحسيمي يوم أمس، أمام المندوبية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة بمدينة

''شوف تيفي'' عبدالغفور ضرار

 قال نبيل أوراش، رئيس شباب الريف الحسيمي فرع كرة السلة، في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي''، أن الوفقة الاحتجاجبة، التي نظمها الفريق الحسيمي يوم أمس، أمام المندوبية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة بمدينة الحسيمة، جاءت احتجاجا على إهمال وزارة الشباب والرياضة، لطلبهم من أجل المشاركة في دورة الألعاب للاندية العربية للسيدات، التي ستقام بالإمارات مابين 2 و12 فبراير المقبل.

 وأضاف رئيس شباب الريف الحسيمي فرع كرة السلة، أن الفريق الحسيمي اتبع جميع المساطر الإدارية المعمول بها في وقتها المحدد، حيث تمت مراسلة الوزارة الوصية، عبر البريد الإليكتروني و الفاكس، ثم الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، إلا أن الوزارة لم ترد حتى الآن على جميع المراسلات ، مما يعني عدم الترخيص لنا بتمثيل المغرب في هذه المسابقة، بصفتنا بطل المغرب و كأس العرش.

 وكشفت نبيل أوراش، أن الفريق رفع رسالة تظلم إلى الديوان الملكي بخصوص التهميش الذي تعرض له الفريق من طرف الوزارة الوصية، مما حرمهم من المشاركة في البطولة العربية للأندية، بالأضافة الى تجميد جميع أنشطة النادي الحسيمي مستقبلا.

‫شوف تيفي

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نبيل أوراش شباب الريف الحسيمي لكرة السلة وزارة الشباب والرياضة

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