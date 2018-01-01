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طبول الحرب تدق بين نقابة موخاريق والعثماني..والنقابات تهدد بشهر من الاحتجاجات

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 03:51 طبول الحرب تدق بين نقابة موخاريق والعثماني..والنقابات تهدد بشهر من الاحتجاجات | بوليتيك
طبول الحرب تدق بين نقابة موخاريق والعثماني..والنقابات تهدد بشهر من الاحتجاجات
بعد هدوء طويل بين النقابات وحكومة العثماني، بدأ الميلودي مخاريق في الاستعداد لمواجهة الحكومة، بعد سلسلة اجتماعات جاءت بعد تعيينها، ولم تسجل أي شيء يذكر.

شوف تيفي

بعد هدوء طويل بين النقابات وحكومة العثماني، بدأ الميلودي مخاريق في الاستعداد لمواجهة الحكومة، بعد سلسلة اجتماعات جاءت بعد تعيينها، ولم تسجل أي شيء يذكر.

وفي ظل الجمود الذي عرفته العلاقة بين حكومة العثماني والاتحاد المغربي للشغل، سبق وأن اجتمع العثماني  بالميلودي المخاريق، للوقوف على الهجمات الممنهجة على الحريات النقابية، والموقف السلبي للسلطات العمومية والحكومية، ومحنة الحوار الاجتماعي بالمغرب والمس الذي يستهدف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، إضافة إلى مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق الإضراب وباقي التقارير المتعلقة بالتنظيم والتكوين والعلاقات النقابية الدولية للاتحاد، حسب بلاغ نقابة موخاريق توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه.

وأدانت نقابة موخاريق  السياسات الحكومية في المجال الاجتماعي من خلال الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية، واستهداف القدرة الشرائية للأجراء وتجميد الأجور وتعطيل آلية الحوار الاجتماعي، حسب المصدر ذاته.
 وقررت النقابات رفع مذكرة حول محنة الحريات النقابية بمختلف القطاعات المهنية ومختلف الجهات ببلادنا إلى رئيس الحكومة وإلى الدوائر المسؤولة ، حيث تقرر تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات والنضالات في كل القطاعات المهنية  لمواجهة الاعتداءات التي تطال الحريات النقابية عبر الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية.

هذا وسبق لمخاريق أن صرح مؤخرا للزميلة "المشعل" أن الاتحاد المغربي للشغل أثناء اللقاء الأخير مع رئيس الحكومة ناقش نقطا حول المنهجية، ورئيس الحكومة كان يريد أن يتحدث عن المنهجية للحوار الاجتماعي، فأي منهجية هذه لكي نعيد الحوار الاجتماعي من الصفر، وهذا ما رفضناه ورفضه وفد الاتحاد المغربي للشغل بشدة يقول موخاريق .

‫شوف تيفي

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مخاريق المشعل نقابات شوف تيفي

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