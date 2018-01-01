 سلامي : علينا تسجيل الأهداف أمام ناميبيا وعلى المهاجمين استغلال الفرص التي تتاح لهم ﻿
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سلامي : علينا تسجيل الأهداف أمام ناميبيا وعلى المهاجمين استغلال الفرص التي تتاح لهم

بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 03:13 سلامي : علينا تسجيل الأهداف أمام ناميبيا وعلى المهاجمين استغلال الفرص التي تتاح لهم | سبور
سلامي : علينا تسجيل الأهداف أمام ناميبيا وعلى المهاجمين استغلال الفرص التي تتاح لهم
قال جمال سلامي مدرب المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن مباراة ربع نهائي كأس أمّم إفريقيا للمحليين أمام ناميبيا، لن تكون سهلة لكلا المنتخبين مؤكدا على ضرورة استغلال الفرص التي

شوف سبور : رشيد محمودي

قال جمال سلامي مدرب المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن مباراة ربع نهائي كأس أمّم إفريقيا للمحليين أمام ناميبيا، لن تكون سهلة لكلا المنتخبين مؤكدا على ضرورة استغلال الفرص التي تتاح للمهاجمين وتسجيل أكبر قدر من الأهداف.

وأكد سلامي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة المقرر إجراؤها يوم غد السبت على أرضية مركب محمد الخامس، أن اللاعبين في كامل استعداداهم لتحقيق نتيجة الفوز والمرور لدور النصف مشيرا إلى أنه للفوز باللقب القاري لابد من مواصلة النتائج الإيجابية وستكون البداية من منتخب ناميبيا.

وتابع قائلا : مستوى أداء منتخب ناميبيا جيد جدا وعلينا تسجيل الأهداف ولهذا سنضغط على خصمنا الذي حافظ على نظافة شباكه كما أنه يتمتع بمدافعين أقوياء''.

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شوف سبور المغرب جمال سلامي ناميبيا كاس امّم افريقيا

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