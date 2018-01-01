تعويم الدرهم ..هاشنو غيربح المغرب وهاشنو غادي يخسر ﻿

أعدت أسبوعية ''المشعل'' في عددها الجديد ملفا مثيرا حول موضوع تعويم الدرهم المغربي وانعكاساته المحتملة على القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية الإقتصاد الوطني، وذلك على ضوء النقاش الواسع والمستفيض

شـــوف تيفي:

أعدت أسبوعية ''المشعل'' في عددها الجديد ملفا مثيرا حول موضوع تعويم الدرهم المغربي وانعكاساته المحتملة على القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية الإقتصاد الوطني، وذلك على ضوء النقاش الواسع والمستفيض الذي أثاره القرار الحكومي في صفوف رجال الإقتصاد وخبراء المال والأعمال على امتداد الأسبوعين الماضيين.

وكشفت أسبوعية ''المشعل'' في عددها الجديد عن تباين مواقف ووجهات نظر المراقبين، بين من ارتأى في النظام المرن لصرف الدرهم خطورة محدقة بالقدرة الشرائية للمغاربة، قد تنجم عن احتمال تراجع قيمته مقارنة بأسعار الأورو والدولار، وما قد يترتب عن ذلك، حسب تصورهم، من ارتفاع في كلفة الواردات وغلاء في الأسعار، وبين من قلّل من شأن هذه المخاوف واعتبر أن هامش تغير نظام سعر صرف الدرهم والمحدد في ناقص وزائد 2,5 في المائة، هو هامش ضعيف ونسبي، لا يفسح مجال الحديث عن وجود مخاطر محتملة على مستويات الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين في الأمد المنظور، مؤكدين أن ذلك لن يحدث حتى في حالة السيناريو الأسوأ المتمثل في تراجع قيمة الدرهم بنسبة ناقص 2,5 في المائة، بحكم أن ذلك سيؤثر بشكل محدود جداً على مستويات الأسعار، بدليل أن معدل التضخم في هذه الحالة سيرتفع فقط بنسبة 0,4 في المائة، حسب أصحاب هذا التصور.

وأوضحت الأسبوعية أن تباين المواقف بين هؤلاء المحللين الإقتصاديين والماليين، قابله تَوافق في الرؤى بين مسؤولي بنك المغرب ووزارة الإقتصاد والمالية ومعهما صندوق النقد الدولي، إذ اعتبروا جميعا أن نظام الصرف المرن للعملة الوطنية سيخدم تنافسية الإقتصاد الوطني وسيعود بالنفع على دورة الإنتاج والإستهلاك ولن تكون له أية انعكاسات سلبية على المعيش اليومي للموطنين، مؤكدين أن القرار الحكومي يكتسي طابعا ''سياديا'' ولم يفرض على المغرب من طرف جهات خارجية كما يدعي البعض، باعتبار أن خطوة اتخاذه قد انبنت على نتائج دراسات معمقة ومتأنية، توصلت جميعها إلى تأكيد واقع المناعة التي ينعم بها الإقتصاد الوطني والقوة التي يتمتع بها النسيج البنكي محلياً ودوليا، أضف إلى ذلك صلابة التوازنات الماكرواقتصادية لبلادنا، تبرز المواقف الصادرة عن مسؤولي المؤسسات الرسمية.

وفي الوقت الذي أكد فيه محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية في تصريح خص به ''المشعل''، أن النظام المرن لصرف الدرهم، متحكم فيه من طرف السلطات النقدية وسيمكن من تحسين المبادلات التجارية للمغرب مع شركائه الدوليين، خرج الخبير المالي عمر الكتاني برأي مخالف لمنظور بوسعيد، حيث أكد في تصريح ل ''المشعل''، أن التحرير المرن والتدريجي لسعر صرف العملة الوطنية، سيقود بشكل متدرج إلى كسر قيمة الدرهم أمام الأورو والدولار مع مرور سنوات الإصلاح، لأن الهدف من هذا التحرير المفروض أصلا، حسب رأيه، من طرف صندوق النقد الدولي هو فتح السوق المغربي في وجه البلدان الصناعية الكبرى الممثلة من طرف هذه المؤسسة الدولية، وذلك من خلال كسر عملته الوطنية وجعلها طيعة في وجه استثماراتهم الباحثة عن الكلفة المنخفظة في الإنتاج والتصدير، يؤكد الخبير المالي عمر الكتاني.

قراءات أخرى ترصدها ''المشعل'' على لسان اقتصاديين وسياسيين وباحثين حقوقيين لاستجلاء حقيقة تعويم الدرهم بالمغرب.

تفاصيل أخرى تجدونها في العدد الجديد لأسبوعية المشعل