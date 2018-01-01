مدرب ناميبيا : قادرون على تجاوز المنتخب المغربي يوم غد ﻿

أكد مدرب ناميبيا، ريكاردو مانيتي، أن فريقه قادر على خلق المفاجأة وهزم المنتخب المغربي أمام جماهيره، في المباراة التي ستجرى يوم غد السبت، برسم دور ربع نهائي كأس افريقيا للمحليين.

''شوف تيفي'' : عبدالغفور ضرار

أكد مدرب ناميبيا، ريكاردو مانيتي، أن فريقه قادر على خلق المفاجأة وهزم المنتخب المغربي أمام جماهيره، في المباراة التي ستجرى يوم غد السبت، برسم دور ربع نهائي كأس افريقيا للمحليين.

وأضاف مدرب ناميبيا، خلال الندوة الصحفية التي جرت اليوم في مركب محمد الخامس،أن الضغط سيكون كله على المنتخب المغربي، وهذا سيلعب لصالحنا من أجل تجاوزه و التأهل إلى دور نصف النهائي.

يذكر أن المنتخب الناميبي، كان قد تأهل إلى دور الربع النهائي، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة خلف المنتخب الزامبي، برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين و تعادل واحد.