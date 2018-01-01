الياميق: مباريات الشان فرصة للاعبي البطولة لضمان مشاركتهم في مونديال روسيا ﻿

قال جواد الياميق لاعب المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، إن مباريات كأس امّم افريقيا للمحليين مناسبة وفرص لا تعوض أمام لاعبي البطولة الوطنية لضمان مشاركتهم في كأس العالم المقرر تنظيمها بروسيا.

شوف سبور : رشيد محمودي

قال جواد الياميق لاعب المنتخب المغربي المحلي لكرة القدم، إن مباريات كأس امّم افريقيا للمحليين مناسبة وفرص لا تعوض أمام لاعبي البطولة الوطنية لضمان مشاركتهم في كأس العالم المقرر تنظيمها بروسيا.

وأكد الياميق خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ربع نهائي كأس امّم افريقيا للمحليين امام منتخب ناميبيا، أن حضور رونار للحصص التدريبية حفز اللاعبين على تقديم مستويات جيدة خلال المباريات الماضية بحيث ان كل لاعب يسعى لضمان مكانته ضمن لائحة المنتخب المغربي الأول.

وتابع قائلا : '' منافسات كأس افريقيا للمحليين فتحت المجال أمام اللاعبين لإظهار ما يتمتعون به من مؤهلات كروية أمام المشاهد الرياضي والمدرب هيرفي رونار ... ومباراة الربع ستعرف منافسة قوية بين اللاعبين ''.